СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.