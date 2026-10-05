Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.
Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.
В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.