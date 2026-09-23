Азия обогнала Европу по закупкам американского СПГ

США второй месяц подряд экспортировали в Азию больше СПГ, чем в Европу

Tекст: Мария Иванова

В июле 2026 года Соединенные Штаты экспортировали 14,7 млрд кубометров сжиженного природного газа, при этом основным направлением поставок стала Азия, передает ТАСС.

Общий объем экспорта в июле снизился на 0,4% по сравнению с июнем, однако оказался на 18,7% больше показателей июля прошлого года. Основными покупателями американского газа стали Египет, Нидерланды, Индия, Япония и Италия.

Доля поставок в азиатские страны достигла 38,8%, что обусловлено выбытием объемов из Катара и ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке. Отгрузки в Европу при этом снизились до 38,7%.

Всего за первые семь месяцев текущего года экспорт СПГ из США составил 104,3 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель на 23%. Поставки на азиатский рынок выросли на 89%, а транспортировка газа в Африку увеличилась в 2,2 раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты S&P Global предсказали России выгоду от ограничений на экспорт американского СПГ.

Весной аналитики спрогнозировали рекордный рост поставок сжиженного газа из США в европейские страны.

Зимой Соединенные Штаты установили исторический рекорд по экспорту топлива по итогам прошлого года.