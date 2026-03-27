Норвегия прекратила временную защиту украинских мужчин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Норвегии объявило о поправках к закону, регулирующему временную коллективную защиту перемещенных лиц с Украины. Согласно новым правилам, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут получать коллективную защиту в Норвегии, за редкими исключениями. Изменения вступят в силу в ближайшее время, отмечает РИА «Новости».

В пресс-релизе норвежского правительства сообщается, что украинские мужчины, попадающие под новые ограничения, не смогут получить временные виды на жительство на основании групповой процедуры. В то же время они сохраняют право подавать прошения о предоставлении убежища по стандартной индивидуальной процедуре.

«Слишком много людей, особенно молодых мужчин, прибыли в Норвегию с осени 2025 года. Норвегия уже приняла наибольшее среди скандинавских стран число украинцев, и норвежские муниципалитеты сообщают о перегрузке в сфере услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем правила», – заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен.

О том, что Норвегия планирует депортировать из страны до тысячи украинских беженцев, среди которых 370 человек мобилизационного возраста, стало известно еще в июне 2024 года. Позже выяснилось, что под видом приема беженцев в Скандинавии также готовили диверсантов для ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года власти Польши также ограничили помощь беженцам с Украины, отменив бесплатный доступ к врачам и проживанию для большинства трудоспособных граждан.



