    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    Трамп пообещал лично патрулировать ночью улицы Вашингтона
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками
    Названа фамилия задержанного в Италии по делу о подрыве «Северных потоков»
    Опровергнут фейк об увольнении из-за отказа установить мессенджер MAX
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    21 комментарий
    22 августа 2025, 08:20 • Общество

    Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    В Брянской области частично ликвидирована, частично поймана украинская ДРГ под названием «Бобры». Ее задачей было осуществление громких терактов, однако обезвреженные диверсанты не выглядят профессионалами своего дела, несмотря на западное «образование»: их обучали в странах НАТО.

    Задержанные в Брянской области участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций Украины, планировали теракты на территории России, в чем признались и раскаялись. Соответствующее видео предоставила журналистам ФСБ России.

    «Я… капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной «Жук», был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь», – заявляет задержанный.

    По его словам, перед заброской на территорию России отряд проходил тренировку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Канады, а также Великобритании и других стран Европы.

    Другой диверсант – старший солдат Александр Гатько с позывным «Казак» – признался, что с 2023 года являлся военнослужащим сил специальных операций ВСУ, а обучение проходил на территории Украины и Норвегии. «В августе 2025 года в составе группы из шести человек был заброшен на территорию Брянской области. Выполнял обязанности санинструктора. Задача группы: проведение разведки важных объектов, совершение диверсий на железнодорожных путях», – гласит признание.

    Задержанные также сообщили, что минирование и подрыв автомобильного моста в Брянской области, который в мае рухнул на пассажирский поезд, совершила группа военных под командованием капитана Максима Солошака.

    Первое, что бросается в этой истории, так это узкоспецифическое задание, которое получила ДРГ. Минирование и подрыв неохраняемой гражданской инфраструктуры, в первую очередь мостов и железнодорожных путей – это чистой воды терроризм. В основе у него не военное целеполагание, а создание атмосферы страха. Подрывом одного моста надолго логистику не нарушишь, но информационную шумиху создать можно.

    Однако экипировка группы ничего большего и не предполагала. В прифронтовом регионе перемещаться в маскировочной форме с взрывчаткой и оружием она могла только по лесам, не заходя в населенные пункты.

    Второй примечательный момент: все украинские диверсанты говорят по-русски с акцентом, который выделяется даже на фоне приграничной зоны с южнорусским говором.

    Также примечательно, что для обучения таким простейшим задачам, как минирование незащищенных объектов, диверсантов вывозили на обучение аж в Норвегию. Связано это не с тем, что в Скандинавии есть всемирно известные места подготовки террористов. Просто обучали украинцев специалисты из Великобритании и Канады, которые с некоторых пор остерегаются приезжать на Украину: после таких командировок иногда появляются некрологи о нелепых смертях типа автокатастрофы или несчастных случаев на рыбалке.

    Тем более западных инструкторов гораздо проще и дешевле переместить в Норвегию, нежели под Полтаву. А украинских рекрутов можно перебросить куда угодно – их не жалко.

    «Курсы молодого террориста» в норвежских горах легко включить в программы помощи Украине. Но ценность подобного обучения, как правило, невелика. В основном оно заключается в привыкании к западным типам оружия, обращение с которым отличается (в сторону сложности) от простого и понятного АКМ. Грубо говоря, обучили пехотному бою – и вперед.

    Специфика подготовки более разносторонней диверсионной группы может занимать годы. Но в украинском случае требовалось только научить их обращаться со взрывчатыми материалами – плюс немного спортивного ориентирования и выживания в лесу по программе, мало чем отличающейся от скаутских лагерей.

    С какой стороны дерева растет мох? Можно ли есть разноцветные ягоды. Если в детстве этому не научился, но попал в диверсионное подразделение, долго там не протянешь.

    По ряду наблюдений, западные инструкторы ведут такие курсы спустя рукава, воспринимая украинские командировки скорее как развлечение, способ заработать легкие деньги и пункт в личное резюме, нежели как союзнический долг.

    Похоже, что пойманных диверсантов именно так – на «отвали» – и обучали. По данным газеты ВЗГЛЯД, относительная легкость, с которой ДРГ была наполовину ликвидирована, наполовину задержана в брянском лесу, связана с тем, что диверсанты расположились на «дневку», не выставив охранения. Это «детская» ошибка.

    Кроме того, российские спецподразделения некоторое время скрытно сопровождали украинскую группу, позволив ей углубиться в лес, чтобы исключить возможность ухода. Но обученные Западом диверсанты сопровождения не заметили.

    У троих ликвидированных на фото видны одиночные выстрелы в область головы, то есть российское спецподразделение действовало наверняка.

    Ранее 3-й отдельный полк специального назначения ССО ВСУ считался одной из лучших и образцовых частей. Использовали его не только для диверсий и специальных операций, но и как обычную строевую часть.

    Например, в 2022 году он участвовал в боях за аэродром Гостомель и понес большие потери. После этого часть отправили на переформатирование, но как единое целое она более не фигурировала – очевидно, была разбита на такие вот мелкие группы. Вопрос в том, насколько системно они работают.

    В последние недели количество попыток проникновения на брянском участке резко возросло. Возможно, это связано с переговорным процессом, возможно, с поражениями на фронте. Украинской стороне требуется какой-то псевдоуспех типа громкого теракта, чтобы хоть чем-то компенсировать военные неудачи августа. Но все эти попытки осуществлялись на ограниченном участке армейскими силами с целью закрепления, которое можно было бы продать на информационном рынке.

    Диверсионные группы – это совсем другой жанр. Ранее они украинской стороной в прифронтовой зоне практически не использовались.

    Если бы мы имели бы дело не с ВСУ, можно было решить, что это жест отчаяния или отчаянной глупости. Ресурсов на такие мероприятия тратится много (можно еще посчитать и обучение в Норвегии), а эффекта, как правило, мало. Два подорванных моста даже в психологическом плане не компенсируют имиджевые и материальные потери от уничтожения группы.

    В российском информационном поле и общественном сознании гибель мирных жителей вызывает гнев и ненависть, а не страх или уныние, как хотелось бы Киеву. Украина лишь подтверждает свою репутацию страны-террориста.

    Возможно, посылка этой ДРГ в брянский лес с задачей самостоятельного выживания и связью через обычную армейскую радиостанцию – это даже не столько диверсионная операция, сколько очередная «галочка» в списке программ сотрудничества с западными спецслужбами. Обучили группу по ускоренному курсу в рамках совместной программы с Великобританией, Канадой и Норвегией, получили зачет, написали отчеты, списали средства, а поход в брянский лес – это что-то вроде выпускного экзамена.

    Незачет.

