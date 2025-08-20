Tекст: Евгений Поздняков

Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

«В том контексте идея однозначно означала, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной и неделимой основе», – добавил дипломат. Тем не менее, Киев под давлением Лондона не решился подписывать итоговое сообщение.

В связи с этим, вопрос о гарантиях был отложен в долгий ящик, а возвращение к нему произошло лишь сейчас, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова работать над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания».

Подразумевается, что Лондон, Париж, Берлин, Анкара и другие союзники Украины будут участвовать в операциях, признанных поддерживать стабильность в регионе. К таковым, в частности, Макрон отнес патрулирование воздушного пространства и морских границ республики. Как пишет The Wall Street Journal, гарантии также будут подразумевать осуществление контроля над вооружениями и прекращением боевых действий.

Желания Макрона прокомментировал и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в РФ) он отметил, что президент Франции никак не может отказаться от идеи отправки войск на Украину. «Было прямо заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет таких «гарантий безопасности», – добавил он.

Однако реализовывать свои планы Европе, по всей видимости, придется без поддержки со стороны США. В интервью Fox News Дональд Трамп заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. В то же время он подчеркнул, что Штаты все же готовы оказать стране «воздушную поддержку».

Между тем, эксперты отмечают, что гарантии безопасности не будут работать без учета интересов России и привлечения Москвы к их разработке. Европа пытается навязать Трампу заведомо неприемлемые для Кремля условия, что в перспективе может привести лишь к дальнейшей эскалации. При этом

сами лидеры ЕС не верят в перспективы дипломатических усилий.

Так, издание Politico сообщает, что истинный план Старого света заключается в том, чтобы поощрять миротворческие инициативы Белого дома, но затем убедить Вашингтон в якобы в нежелании России договариваться. Глава евродипломатии Кая Каллас также заявляла, что ЕС не будет доверять никаким соглашениям с Москвой. Лавров назвал подобный подход деградацией внешнеполитических методов Брюсселя.

Возможно, именно поэтому предлагаемые гарантии выглядят нереалистичными. В их реализацию не верят даже некоторые представители экспертного сообщества Европы. Так, британский военный аналитик Шон Белл рассказал Sky News, что размещение военных вдоль границы Украины с Россией потребует около 100 тыс. солдат, а с учетом необходимости их ротации – 300 тыс., что совершенно неподъемно для Европы.

При этом вопрос о гарантиях уже начал «бить» по единству ЕС. Так, в Польше активно обсуждается вопрос: почему Варшаву не пригласили на встречу в Белом доме? «Мы – страна среднего размера и не имеем такого влияния, как Германия или Британия. Это реальность», – цитирует Rzeczpospolita Владислава Бартошевского, заместителя главы МИД республики.

Не устраивает Польшу и возможное место проведение встречи Путина и Зеленского,

каковым в другом материале Sky News называет столицу Венгрии Будапешт. Так, в соцсети X, премьер страны Дональд Туск отметил, что в этом городе уже подписывался меморандум о территориальной целостности Украины в 1994 году. «Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попробовал найти другое место», – пояснил он.

«Очевидно, что у Трампа имеется настойчивое желание закончить конфликт. Разумеется, делает это он не из альтруистических побуждений: ему хочется заслужить Нобелевскую премию, остановить бесконечные траты на поддержание боеспособности ВСУ и постепенно переключаться на противостояние с Китаем», – считает политолог Иван Лизан.

«Все перечисленные мною мотивы Трамп ставит выше судьбы России и Украины. Соответственно, и разработка гарантий безопасности для него – дело вторичное. Он вообще хочет отдать этот процесс на «аутсорс» Европе и некоторым американским чиновникам. Члены рабочей группы это чувствуют, от чего и злоупотребляют излишней «свободой мнений», – поясняет эксперт.

«Они могут предлагать самые бредовые идеи, абсолютно противоречащие интересам России и не сдвигающие дело с мертвой точки. Трамп их за это «журить» не будет, поскольку для него важно видеть сам ход миротворческой деятельности. Какой-то процесс идет, шестеренки крутятся, а значит – все идет по плану. Так он мыслит», – акцентирует собеседник.

«И пока в рамках обсуждения гарантий не будет установлено четких рамок – дискуссия будет продолжаться в том же духе. Проблема заключается и в том, что

гарантии безопасности сейчас поставлены выше проблемы разработки самой системы безопасности Европы, хотя они являются ее составной частью, а не наоборот.

Собственно, о важности пересмотра последней Россия и заявляла еще в декабре 2021 года. Но ни Штаты, ни ЕС пока не готовы к реальной дискуссии по этой теме. А без этого ничего решить не получится. Кроме того, даже в вопросе гарантий Брюссель смотрит в неправильном направлении», – говорит эксперт.

«Необходимо говорить не о войсках, которые якобы будут размещены в республике, а о том, как именно остановить процесс превращения страны в «Анти-Россию». Если правительство откажется от националистической идеологии, обеспечит безопасность УПЦ и русскоговорящего населения, а также признает нейтральный статус – вопрос будет во многом закрыт», – поясняет собеседник.

«Пока же все движется к тому, что переговоры рано или поздно зайдут в тупик. На этом фоне США «свернут» свою дипломатическую активность, и Россия будет договариваться об условиях прекращения конфликта напрямую с Киевом или Брюсселем. Если же Трамп хочет реального результата, работу необходимо срочно корректировать», – отмечает Лизан.

С этим согласен и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. По его мнению, вопрос гарантий безопасности как для Украины, так и для России невозможно обсуждать без заранее очерченных рамок.

«Их каркас у нас уже есть.

Действительно, Россия финально поднимала вопрос об архитектуре безопасности в Европе еще в декабре 2021 года. С этого все началось, и конфликт на Украине является продолжение отказа Европы и США от дискуссии по этому вопросу. Для Москвы же озвученные тогда предложения до сих пор являются актуальными», – считает эксперт.

«Наша позиция заключалась в необходимости отвода вооружений стран НАТО к границам 1997 года, а также достижения отказа дальнейшего продвижения альянса на восток. От этого и необходимо отталкиваться. Договоримся в данной сфере, значит, решим и другие проблемы за счет четкой и обновленной конструкции правил игры», – добавляет собеседник.

«Пока же складывается ощущение, что Трамп не совсем погрузился в тему обсуждаемого вопроса. Европейцы обсуждают какие-то гарантии, даже не уделяя внимания роли Москвы. А без России данная дискуссия реализоваться не сможет. Брюссель работает над соглашением с зыбким фундаментом», – рассуждает он.

«Конечно, есть вероятность, что Трамп намеренно не ставит рамок в этом вопросе, чтобы отвлечь Европу от диалога Москвы и Вашингтона. Грубо говоря, Штаты поставили перед ЕС задачу с заведомо обреченным решением. А пока они над ней трудятся, США и Россия будут обсуждать серьезные дела. Действительно ли это так – увидим», – заключил Ткаченко.