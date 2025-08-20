  • Новость часаРоссийский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    20 августа 2025, 17:00 • Политика

    Макрон опять разошелся с реальностью возле Украины

    Макрон опять разошелся с реальностью возле Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров осадил президента Франции Эммануэля Макрона, позицию которого в США больше не учитывают. Макрон, наоборот, считает, что ему удалось многого добиться на переговорах в Вашингтоне о судьбе Украины. Кто из них прав? И какова, собственно, судьба Украины?

    По оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент Франции Эммануэль Макрон занимает по ситуации на Украине «авантюрную и конфронтационную позицию», однако она «не находит понимания у нынешней администрации США».

    У самого Макрона, разумеется, другая оценка своего вклада и своих достижений. Саммитом в Вашингтоне, где лидеры стран Европы, главы атлантических блоков и Владимир Зеленский добивались милости президента США Дональда Трампа, француз воспользовался, чтобы громко заявить о себе и своих дипломатических успехах.

    Лояльные к нему СМИ Франции тоже пытаются представить дело так, будто без их президента с ситуацией не справиться. Для них главное, что на саммите находился лично Эммануэль Макрон. А конкретно для  Le Figaro важнее всего то, что Трамп был с французским президентом любезен и даже шепнул ему на ухо пару фраз, – да так шепнул, что их услышал весь мир.

    В спою очередь, Le Point из кожи вон лезет, чтобы доказать, что европейцы (и президент Франции особенно) сумели повлиять на Трампа в нужном им ключе. «Между шутками и лестью деликатно навязали президенту США свое видение украинского урегулирования» — ни более, ни менее.

    По оценке издания, в своем отчете после саммита Макрон «сдержанно смаковал крупную дипломатическую победу».

    «Мы достигли согласия по нескольким важным пунктам, которые были не столь очевидны еще несколько дней назад… Мы решили работать над гарантиями для Украины в очень конкретных терминах совместно с США», – заявил он сам после вашингтонской встречи (заметьте, не США будут сотрудничать с ними, а они с Америкой). Le Point рассматривает это как «важный стратегический поворот».

    Но есть нюанс: таких вот восторженных СМИ во Франции не так уж и много. Остальные не увидели произошедшем успехов Макрона с его рейтингом поддержки в 19% и по сути подтвердили правоту Лаврова. А у прессы страны-хозяйки – США – крайне скептичный настрой.

    В The New York Times назвали встречу в Вашингтоне «одним из самых странных саммитов»: «Исторический, но с неопределенным исходом; знаменательный, но незначительный по своему влиянию на конфликт на Украине; подготовленный, но тем не менее заложник импульсов одного человека, мистера Трампа».

    Авторитетное французское издание Le Monde тоже не стало никому льстить, оценив встречу как «необходимую, но малорезультативную»: «Главы европейских стран, прибывшие в понедельник в Белый дом… уехали с неопределенными обещаниями американской поддержки, но без всякой гарантии успеха».

    «Что касается важнейшего вопроса о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены Украине в случае мирного соглашения… то мистер Трамп, по всей видимости, даже отказался от своей позиции в сообщении, опубликованном после встречи… Американский президент уточнил, что они будут «предоставлены различными европейскими странами в координации с США», как будто у Вашингтона меньше обязательств», – подчеркивается в специальном аналитическом материале.

    Там же указано, что Трамп не взял на себя обязательства пригласить Европу за стол будущих переговоров: «Это постоянное и законное требование президента Макрона, которое он повторил в понедельник, поскольку речь идет также о европейской безопасности, но мистер Трамп ограничился обсуждением возможного трехстороннего саммита с президентами России и Украины». 

    Le Nouvel Observateur ограничился суховатым перечислением фактов, подчеркнув, что «французский президент защищал необходимость присутствия европейцев». В аналогичном ключе изложил события и Le Parisien, чуть подробнее остановившись на заявлении Макрона о том, что Украине нужна «крепкая армия без ограничений по численности, боеспособности и типам вооружения». В Liberation больше внимания уделили описанию одежды Владимира Зеленского, чем результатам встречи, ограничившись замечанием, что «дорога к миру предстоит еще долгая, а обязательства президента России остаются неопределенными».

    В общем, результаты какие-то неутешительные, а не такие, как обещал Макрон. Даже в «правом» Le Figaro, где восхищались степенью взаимопонимания между ним и Трампом, не замедлили опубликовать интервью с бывшим послом Франции в США Жераром Аро. «Саммиты по украинскому вопросу направлены именно на то, чтобы ничего не изменить», – считает он.

    «Дональд Трамп не готовится к своим саммитам. Он приезжает с пустыми руками и говорит собеседнику: «Чего вы хотите?»

    Это несерьезно. Я участвовал в подготовке многих саммитов. Обычно проходят длительные предварительные переговоры, затем подводятся итоги решений и готовится итоговое коммюнике с твердыми решениями. Здесь же — ничего подобного. Только неопределенные разговоры», – говорит Аро.

    Похожее по настрою интервью с профессором Цюрихского университета Иеронимом Перовичем опубликовала франкоязычная швейцарская газета Tribune de Geneve. «Не будем обманывать себя. Трамп почти наверняка оказывал значительное закулисное давление на Зеленского. Он хочет, чтобы Киев как можно скорее согласился на мир, даже если это означает, что Украина уступит территории России или откажется от членства в НАТО», – говорит он.

    По мнению историка, происходящее «конец иллюзий о том, что Запад поможет стране вернуть территории, утраченные Россией». «Мир не будет справедливым. Украине придется столкнуться с этой суровой реальностью…

    Главная проблема состоит не в недостатке оружия или денег, а скорее в нехватке солдат.

    Когда российские войска недавно продвигались к Покровску, некоторые украинские позиции были оставлены. Украина испытывает трудности с мобилизацией новых войск, поскольку многие солдаты неустанно сражаются с самого начала войны. А европейцы могут многое сделать, но они не отправят солдат воевать с Россией», – подчеркивает Перович.

    Он считает, что, несмотря на весь дипломатический ажиотаж, Украина мало что значит для Трампа. «Он не понимает, как взаимодействие с Киевом отвечает американским интересам. Если бы не война, он, вероятно, давно заключил бы крупные экономические соглашения с Россией. Для него этот конфликт — просто дестабилизирующий фактор. Если он не положит конец этой войне, как обещал, европейцам придется взять ее на себя. В противном случае он вполне может снова обрушиться на украинского президента», – прогнозирует историк. А резюмирует так:

    «Если США отвернутся от Украины, европейцам придется доказать, что они способны взять на себя новую геополитическую роль. Я отношусь к этому довольно скептически».

