Ветераны спецоперации начали принимать вопросы граждан для прямой линии с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Ветераны спецоперации на Украине принимают обращения граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передает «Россия 24».

Участником сбора вопросов вновь стал ветеран с позывным «Бешеный», который ранее помогал решать сложные медицинские вопросы. «Женщина из Краснодарского края обратилась по замене артериального клапана. Ей по квоте еще надо было четыре года ждать. Мы не могли пройти мимо, совместно с Народным фронтом обратились в больницу в Краснодарском крае, где переговорили с врачами, нашли квоту, нашли артериальный клапан», – рассказал Антонов.

В приеме обращений участвует и ветеран спецоперации с позывным «Магистр». Он отметил, что для него важно быть полезным людям несмотря на ограниченные физические возможности.

Собирать обращения помогает колл-центр, который был открыт утром 5 декабря, а также принимаются вопросы через национальный мессенджер MAX, официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайт moskva-putinu.ru. По данным GigaChat от Сбербанка, к текущему времени поступило почти 73 тыс. обращений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-служба Кремля объявила, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России пройдут 19 декабря.