Путин заявил о развитии партнерства России и Индии в энергетике

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин сделал заявления по итогам российско-индийских переговоров, в ходе которых назвал Россию и Индию важными партнерами в торговле, инвестициях и технологиях, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул: «Наши страны являются друг для друга важными партнерами в торговле, инвестициях и технологиях». Также он отметил, что страны добились значительных успехов в энергетическом сотрудничестве: «Успешно развивается партнерство в энергетике».

Глава государства добавил, что создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом стало бы важным шагом для развития коммерческих связей между государствами. Он подтвердил, что работа над соответствующим соглашением уже ведется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп. Москва сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, помогая в модернизации армии, включая ПВО.

Стороны согласовали стратегическую программу экономического сотрудничества до 2030 года с планируемым ростом товарооборота до 100 млрд долларов.