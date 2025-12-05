США заявили о планах расширить Авраамовы соглашения

Tекст: Елизавета Шишкова

В опубликованной обновленной Стратегии национальной безопасности США, которую обнародовал Белый дом, говорится о явном интересе Вашингтона к расширению географии Авраамовых соглашений, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что целью Штатов является распространение этих договоренностей на большее количество стран ближневосточного региона, а также мусульманского мира в целом. В частности, отмечается: «Мы очевидно заинтересованы в распространении Авраамовых соглашений на большее число стран региона, а также на другие государства мусульманского мира».

Стратегия также акцентирует внимание на обеспечении соблюдения доктрины Монро, которую США вновь рассматривают как ключевой элемент поддержания безопасности в Западном полушарии. В заявлении подчеркивается необходимость укрепления американского превосходства и защиты доступа к стратегически важным точкам Западного полушария.

В документе отдельно отмечается оценка глобальной ситуации как «мира в огне», что США называют прямой угрозой своим национальным интересам. Среди приоритетов текущей администрации названы прекращение региональных конфликтов до их перерастания в глобальные войны и сохранение стабильности, что обозначается как важная часть политики национальной безопасности.

Ранее, министр финансов США Скотт Бессент увидел потенциал для расширения Авраамовых соглашений после консультаций с израильским коллегой.

Астана рассматривает возможность официального присоединения к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

Сирия заявила, что не намерена вступать в переговоры по соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.