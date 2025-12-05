Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
США потребовали увеличения оборонных обязательств Европы в рамках НАТО
США рассчитывают, что к 2027 году Европа возьмет на себя основную часть оборонных функций в НАТО, включая разведку и развертывание ракетных систем, пишет Reuters.
Как отмечает Reuters, представители Пентагона озвучили эту позицию европейским дипломатам в Вашингтоне, передает ТАСС.
По сведениям источников, американские власти дали понять, что если европейские страны не успеют реализовать поставленные задачи в установленный срок, то США рассматривают возможность прекращения участия в отдельных координационных механизмах Альянса по вопросам обороны.
Ранее США призвали Европу взять ответственность за собственную оборону.