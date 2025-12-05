Захарова заявила об уничтоженных контактах между Россией и НАТО

Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО

Дипломат Долгов: Ликвидация Совета Россия–НАТО – следствие разрушения архитектуры безопасности в Европе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Совет Россия – НАТО был создан для военно-политического сближения Москвы и Брюсселя, координации в сфере безопасности. Сейчас мы видим, что действия Североатлантического альянса, подогревающего конфликт на Украине, прямо противоречат вышеназванным целям», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Я сам участвовал в консультационных мероприятиях с представителями НАТО в рамках усилий по поддержанию мира в регионе и обмена информацией с Брюсселем. Это была, что называется, совсем другая реальность: тогда действовали Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), Договор по открытому небу и многое другое», – поделился спикер.

«Ликвидацию Совета Россия – НАТО можно считать логичным следствием разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Лично я в данный момент не вижу никаких перспектив для восстановления отношений с Альянсом. Собственно, и ряд европейских лидеров откровенно призывает к эскалации противостояния с Россией», – напомнил он.

«Думаю, в данный момент одной из немногих коммуникаций с НАТО могла бы стать так называемая горячая линия связи для предотвращения инцидентов военного характера на суше, в небе и на море. Впрочем, такие решения – прерогатива военно-политического руководства России и Альянса», – заметил собеседник.

«При этом у нас не должно быть иллюзий относительно изначальных целей Альянса, чей устав уже в момент создания носил антисоветских характер. Москва всегда осознавала истину и строила свою политику, исходя из этого понимания. Поэтому упразднение Совета Россия – НАТО не помешает нам достигать целей спецоперации, ставшей ответом на приближение натовской инфраструктуры к нашим границам», – заметил он.

Дипломат указал, что заявление об упразднении Совета было сделано не Альянсом, а польской стороной. «Варшава хочет выглядеть в глазах Запада, прежде всего США, большим атлантистом и русофобом, чем сами атлантисты и русофобы. При этом украинцам, впечатленным антироссийскими заявлениями Сикорского, я бы не советовал радоваться. Уверен, Польша станет одной из стран, которые поучаствуют в разделе Украины», – резюмировал Долгов.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи министров стран НАТО в Брюсселе заявил: «Совета Россия–НАТО больше не существует, как и Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности». «Это цель, к которой стремились сменявшие друг друга польские правительства. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение», – приводит слова дипломата издание Wiadomosci.

НАТО является врагом России, заметил в ответ зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что «разделяет восторг» Альянса, «радостно» сообщившего о прекращении работы Совета, поскольку не видит смысла в подобных структурах. «Как говорил Горький: «Если враг не сдается – его уничтожают», – добавил он.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия–НАТО, напоминает ТАСС.

До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. С 2019 года диалог в формате Совета фактически прекратился, а в 2021 году Москва приостановила работу своего постоянного представительства в Брюсселе.

С 2014 года Альянс значительно нарастил военную активность у российских границ и увеличил масштаб учений. После начала специальной военной операции НАТО резко увеличило численность войск на восточном фланге, расширило масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что руководство НАТО планировало воздушную войну с Россией задолго до начала СВО и даже до государственного переворота на Украине в 2014 году, с которого начался военный конфликт.