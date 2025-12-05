  • Новость часаОхрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    5 декабря 2025, 14:32 • Новости дня

    Захарова заявила об уничтоженных контактах между Россией и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с Россией.

    Североатлантический альянс полностью разрушил все нормальные контакты с Москвой, поэтому обсуждение упразднения Совета Россия – НАТО не имеет практического значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова также отметила, что альянс должен задуматься, чего он добивается подобной риторикой и действиями. Она считает, что нынешнее поведение НАТО носит агрессивный характер по отношению к России.

    Отношения между Россией и НАТО строились с начала 1990-х годов. В 1997 году был подписан Основополагающий акт, а в 2002 году создан Совет Россия – НАТО. До 2014 года стороны сотрудничали по вопросам борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством, однако затем альянс заморозил контакты после событий на Украине.

    С 2019 года диалог в рамках Совета Россия – НАТО фактически прекратился, а в 2021 году Россия закрыла постоянное представительство при НАТО в Брюсселе. В последние годы альянс значительно увеличил военную активность у российских границ и нарастил военную помощь Украине после начала спецоперации.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в НАТО готовится решение об упразднении Совета Россия – НАТО.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что НАТО считается врагом России и напомнил слова Максима Горького.

    Дипломат Константин Долгов назвал ликвидацию Совета логичным следствием разрушения Брюсселем системы безопасности в Европе.

    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    3 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    @ Park Jin Hee/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный штаб польских вооруженных сил одобрил приобретение в США 250 легких колесных БТР Stryker, передает со ссылкой на Минобороны радиостанция Polskie Radio.

    Польский Генштаб одобрил приобретение в США 250 легких колесных бронетранспортеров Stryker, передает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны Польши.

    Рекомендация польских военных уже направлена в Управление технической модернизации Минобороны, где будет принято окончательное решение по сделке. Если управление поддержит рекомендацию, то вся партия американских БТР Stryker, которые ранее использовались армией США, будет передана Польше за символическую сумму в один доллар.

    Stryker – это колесный БТР, разработанный компанией General Dynamics Land Systems в начале 2000-х годов для нужд механизированных бригад армии США. Эти машины предназначались для применения в вооруженных конфликтах низкой интенсивности. Всего к настоящему времени было выпущено около 4900 экземпляров Stryker различных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предложили Польше бесплатные бронетранспортеры Stryker взамен техники, отправленной на Украину.

    Индия и США обсудили возможность закупки боевых машин Stryker. Индия приостановила планы по приобретению Stryker и Javelin у США.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 00:16 • Новости дня
    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя объявление о ликвидации Совета Россия – НАТО, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что НАТО является врагом России, и напомнил слова писателя Максима Горького.

    Медведев отметил, что альянс «радостно» объявил о прекращении работы Совета Россия – НАТО. Он заявил, что «разделяет» этот «восторг», поскольку не видит смысла в подобных структурах, передает ТАСС.

    «НАТО – наш враг». – подчеркнул Медведев. При этом он заявил, что есть только один способ справиться с врагами: «Как говорил Горький: «Если враг не сдается, – его уничтожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

    2 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил о наличии свидетельских показаний о внесудебных расправах британского спецназа над афганскими мирными жителями, включая несовершеннолетних.

    Москва призвала Лондон провести полное расследование внесудебных казней мирных афганцев, совершенных британским спецназом в 2010-2013 годах, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расследование в Британии зафиксировало показания свидетелей, включая военнослужащих SAS, о расправах над мирными жителями и подростками.

    Захарова подчеркнула: «Вновь призываем официальный Лондон не замалчивать позорные факты из истории афганской кампании, довести до конца объективное расследование всех фактов расправ над мирным афганским населением и привлечь виновных к судебной ответственности».

    Дипломат также сообщила, что некоторые военнослужащие SAS пытались обращаться к командованию с сообщениями о преступлениях, однако их рапорты игнорировались, а нарушения продолжались. По ее словам, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз застрелили двух подростков, также проходили и так называемые «профилактические» расстрелы мужчин боеспособного возраста, что подтверждается несоответствием числа убитых и количества оружия у повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский спецназ с 2011 года проводил тайные военные операции в 19 странах мира.

    СМИ в июне сообщили, что подразделения спецназа Британии подготовлены к возможному направлению на Украину в составе миротворческого контингента.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны.

    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    4 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО

    Дипломат Долгов: Ликвидация Совета Россия–НАТО – следствие разрушения архитектуры безопасности в Европе

    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО
    @ Christian Ohde/imago-images/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ликвидация Совета Россия–НАТО – логичное следствие разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Но это не помешает Москве достигать целей СВО, ставшей ответом на приближение Альянса к российским границам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Польша заявила о достижении своей давней цели – упразднении Совета Россия–НАТО.

    «Совет Россия – НАТО был создан для военно-политического сближения Москвы и Брюсселя, координации в сфере безопасности. Сейчас мы видим, что действия Североатлантического альянса, подогревающего конфликт на Украине, прямо противоречат вышеназванным целям», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Я сам участвовал в консультационных мероприятиях с представителями НАТО в рамках усилий по поддержанию мира в регионе и обмена информацией с Брюсселем. Это была, что называется, совсем другая реальность: тогда действовали Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), Договор по открытому небу и многое другое», – поделился спикер.

    «Ликвидацию Совета Россия – НАТО можно считать логичным следствием разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Лично я в данный момент не вижу никаких перспектив для восстановления отношений с Альянсом. Собственно, и ряд европейских лидеров откровенно призывает к эскалации противостояния с Россией», – напомнил он.

    «Думаю, в данный момент одной из немногих коммуникаций с НАТО могла бы стать так называемая горячая линия связи для предотвращения инцидентов военного характера на суше, в небе и на море. Впрочем, такие решения – прерогатива военно-политического руководства России и Альянса», – заметил собеседник.

    «При этом у нас не должно быть иллюзий относительно изначальных целей Альянса, чей устав уже в момент создания носил антисоветских характер. Москва всегда осознавала истину и строила свою политику, исходя из этого понимания. Поэтому упразднение Совета Россия – НАТО не помешает нам достигать целей спецоперации, ставшей ответом на приближение натовской инфраструктуры к нашим границам», – заметил он.

    Дипломат указал, что заявление об упразднении Совета было сделано не Альянсом, а польской стороной. «Варшава хочет выглядеть в глазах Запада, прежде всего США, большим атлантистом и русофобом, чем сами атлантисты и русофобы. При этом украинцам, впечатленным антироссийскими заявлениями Сикорского, я бы не советовал радоваться. Уверен, Польша станет одной из стран, которые поучаствуют в разделе Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи министров стран НАТО в Брюсселе заявил: «Совета Россия–НАТО больше не существует, как и Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности». «Это цель, к которой стремились сменявшие друг друга польские правительства. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение», – приводит слова дипломата издание Wiadomosci.

    НАТО является врагом России, заметил в ответ зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что «разделяет восторг» Альянса, «радостно» сообщившего о прекращении работы Совета, поскольку не видит смысла в подобных структурах. «Как говорил Горький: «Если враг не сдается – его уничтожают», – добавил он.

    Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия–НАТО, напоминает ТАСС.

    До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. С 2019 года диалог в формате Совета фактически прекратился, а в 2021 году Москва приостановила работу своего постоянного представительства в Брюсселе.

    С 2014 года Альянс значительно нарастил военную активность у российских границ и увеличил масштаб учений. После начала специальной военной операции НАТО резко увеличило численность войск на восточном фланге, расширило масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что руководство НАТО планировало воздушную войну с Россией задолго до начала СВО и даже до государственного переворота на Украине в 2014 году, с которого начался военный конфликт.

    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    2 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Вучич: В случае превентивных ударов НАТО Москва ответит несравнимо жестче

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет, и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт, и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    3 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте официально объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе сообщил, что Рютте заявил министрам о ликвидации Совета Россия – НАТО: «Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия – НАТО больше не существует». «Совета Россия – НАТО и Основополагающего акта Россия – НАТО больше нет», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году как площадка для консультаций и взаимодействия между странами Запада и Россией. До 2014 года стороны поддерживали сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. Работа Совета была заморожена на неопределенный период в 2014 году по инициативе натовской стороны. Орган прекратил работу в 2022 году.

    Власти Польши заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    3 декабря 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте ушел от ответа на заявление Путина о НАТО

    Рютте отказался комментировать слова Путина о готовности отразить удары НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос о реакции альянса на заявление Владимира Путина о готовности Москвы отразить потенциальный удар НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать комментарии по поводу заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить нападение НАТО, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о позиции альянса он заявил: «О, я не буду реагировать на все заявления Путина». Это прозвучало перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Кроме того, Рютте также воздержался от комментариев относительно планов Еврокомиссии экспроприировать суверенные активы России с целью финансирования киевского режима в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас идет обсуждение, как обеспечить непрерывный поток оружия на Украину, включая двусторонние военные поставки.

    Генсек подчеркнул, что вопросы финансирования будут решаться Евросоюзом, однако он не стал вдаваться в детали обсуждения этих мер, отметив необходимость дальнейшей координации между партнерами по альянсу.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    4 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России

    Британия и Норвегия подписали соглашение о слежении за российскими подлодками

    Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России
    @ royalnavy.mod.uk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ВМС Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за подводными лодками России и защиты критической инфраструктуры, сообщили в Минобороны Британии.

    Совместный флот из 13 боевых кораблей Британии и Норвегии приступил к патрулированию Северной Атлантики. Согласно заявлению британского Минобороны, которое цитирует РИА «Новости», восемь фрегатов входит в состав флота Британии, пять принадлежит Норвегии.

    Все корабли оснащены современными автономными системами, которые предназначены для наблюдения за российскими подводными лодками и обеспечения безопасности инфраструктуры.

    Патрулирование развернуто на участке вод между Гренландией, Исландией и Британией, где, как отмечается, фиксируется высокая военно-морская активность России. В рамках соглашения Британия также принимает участие в программе разработки норвежских беспилотных тральщиков, направляет морпехов на зимние учения в Норвегию и осваивает новейшие норвежские ракеты.

    В официальном заявлении говорится: «Объединенный флот будет следить за российскими подводными лодками и защищать критически важную инфраструктуру в Северной Атлантике». Дополнительные мероприятия по интеграции новых технологий и обмену опытом уже запланированы для усиления сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября российское океанографическое судно «Янтарь» уже оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата.

    Ранее Британия отработала сценарии атаки на Россию в Норвегии на фоне обсуждения угрозы в Арктике.

    А в августе Норвегия выбрала Британию стратегическим партнером и заключила сделку на поставку фрегатов типа 26 на сумму 10 млрд фунтов стерлингов.

    3 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО

    Генсек НАТО Рютте назвал важными переговоры в Москве и пообещал оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Генсек НАТО Марк Рютте счел важными переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве, передает ТАСС.

    Он заявил, что будут и «другие шаги», и призвал не ждать от него комментария по всем промежуточным шагам.

    Глава альянса подчеркнул, что полностью поддерживает мирные усилия Соединенных Штатов. Он добавил, что переговоры в Москве важны для поддержания диалога и поиска путей урегулирования.

    Рютте при этом пообещал, что поставки вооружения для киевского режима будут только усиливаться. По его словам, страны НАТО в этом году приобретут у США вооружение для Киева на сумму 5 млрд евро, а в 2025 году ожидаются ежемесячные закупки примерно на 1 млрд евро. Кроме того, это не учитывает прямые поставки вооружения от стран Евросоюза и НАТО.

    Ранее в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые длились пять часов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском кризисе. Трамп также отметил, что страны НАТО масштабно продают оружие для нужд Украины.

    Напомним, 17 стран НАТО подтвердили намерение закупать вооружение для Украины.

    3 декабря 2025, 09:13 • Новости дня
    Захарова назвала цинизмом слова главы военного комитета НАТО об ударах по России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов по России, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающих ударов по территории России, передает радио Sputnik.

    Она обратила внимание, что эти заявления прозвучали в момент активизации международных контактов по ситуации на Украине, чему, по ее мнению, Запад пытался помешать.

    Захарова подчеркнула, что перед этим в СМИ появилась волна публикаций против России, но этот шаг не достиг цели, и тогда Запад «перешел к угрозам и запугиваниям», чтобы сорвать диалог.

    По мнению Захаровой, подобное поведение продиктовано интересами западных «либеральных ультрас», которые заинтересованы в затягивании конфликта. Она считает, что такие публичные месседжи о превентивных ударах являются элементом давления на участников переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.«Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    3 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Сийярто обвинил Западную Европу в попытке втянуть НАТО в войну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ряд западноевропейских стран в попытках изменить позицию НАТО и увлечь альянс в войну против России.

    Сийярто выступил с заявлением перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, руководство западноевропейских государств активно стремится вовлечь весь континент в вооруженное противостояние с Россией, несмотря на ранее принятое решение НАТО не участвовать в войне на Украине.

    Сийярто подчеркнул, что на заседании Совета НАТО ожидает попытки отменить старое решение альянса о невмешательстве: «Брюссельская часть Европы все еще хочет втянуть континент в войну против России. На сегодняшнем заседании Совета НАТО фанатичные сторонники войны, очевидно, попытаются отменить предыдущее решение о том, что Североатлантический альянс не должен участвовать в войне на Украине, и необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить этого».

    Министр отметил, что группа сторонников мира, в которую входит Венгрия, постарается сохранить прежнюю позицию НАТО и не допустить втягивания альянса в конфликт. Также Сийярто ранее указывал, что отдельные западноевропейские лидеры стремятся затянуть вооруженный конфликт на Украине и к 2030 году подготовить Евросоюз к возможному противостоянию с Россией. Он выразил мнение, что такие цели закреплены в новых инициативах Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения упреждающих ударов против России.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена начинать военный конфликт с европейскими странами, но готова к любому развитию событий.

    Глава НАТО Марк Рютте отказался комментировать реакцию альянса на заявление Путина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов и назвала их циничными.

    4 декабря 2025, 20:34 • Новости дня
    Росфинмониторинг оценил решение ЕС по включению России в «черный» список

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В пресс-службе Росфинмониторинга заявление Еврокомиссии о включении России в « черный» отмывочный список расценили как исключительно политическое решение.

    Росфинмониторинг прокомментировал решение Европейской комиссии внести Россию в «черный» список по борьбе с отмыванием денег, отметив, что этот шаг носит исключительно политизированный характер, передает РИА «Новости». В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что аналогично политизированной они считают и приостановку членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    Представители ведомства подчеркнули, что Россия всегда была настроена на профессиональное сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В ведомстве убеждены, что действия Европейской комиссии и ФАТФ не опираются на реальные результаты работы России в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия 3 декабря внесла Россию в перечень стран с высоким уровнем риска по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

    Напомним, что еврокомиссар Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявляла о возможности включения России в этот список.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия в рамках БРИКС работает над созданием собственной платежной инфраструктуры и депозитария Brics-Clear на блокчейне.

