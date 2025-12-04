  • Новость часаДело о квартире Долиной передали судье Верховного суда
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому мешает неслабеющий рубль
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины зимой
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    Медведев пригрозил ЕС «репарациями в натуральной форме»
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    Роскомнадзор ограничил работу FaceTime
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    15 комментариев
    4 декабря 2025, 12:58 • Новости дня

    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО

    Дипломат Долгов: Ликвидация Совета Россия–НАТО – следствие разрушения архитектуры безопасности в Европе

    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО
    @ Christian Ohde/imago-images/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ликвидация Совета Россия–НАТО – логичное следствие разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Но это не помешает Москве достигать целей СВО, ставшей ответом на приближение Альянса к российским границам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Польша заявила о достижении своей давней цели – упразднении Совета Россия–НАТО.

    «Совет Россия – НАТО был создан для военно-политического сближения Москвы и Брюсселя, координации в сфере безопасности. Сейчас мы видим, что действия Североатлантического альянса, подогревающего конфликт на Украине, прямо противоречат вышеназванным целям», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Я сам участвовал в консультационных мероприятиях по линии Совета в рамках усилий по поддержанию мира в регионе и обмена информацией с Брюсселем. Это была, что называется, совсем другая реальность: тогда действовали Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), Договор по открытому небу и многое другое», – поделился спикер.

    «Ликвидацию Совета Россия – НАТО можно считать логичным следствием разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Лично я в данный момент не вижу никаких перспектив для восстановления отношений с Альянсом. Собственно, и ряд европейских лидеров откровенно призывает к эскалации противостояния с Россией», – напомнил он.

    «Думаю, в данный момент одной из немногих коммуникаций с НАТО могла бы стать так называемая горячая линия связи для предотвращения инцидентов военного характера на суше, в небе и на море. Впрочем, такие решения – прерогатива военно-политического руководства России и Альянса», – заметил собеседник.

    «При этом у нас не должно быть иллюзий относительно изначальных целей Альянса, чей устав уже в момент создания носил антисоветских характер. Москва всегда осознавала истину и строила свою политику, исходя из этого понимания. Поэтому упразднение Совета Россия – НАТО не помешает нам достигать целей спецоперации, ставшей ответом на приближение натовской инфраструктуры к нашим границам», – заметил он.

    Дипломат указал, что заявление об упразднении Совета было сделано не Альянсом, а польской стороной. «Варшава хочет выглядеть в глазах Запада, прежде всего США, большим атлантистом и русофобом, чем сами атлантисты и русофобы. При этом украинцам, впечатленным антироссийскими заявлениями Сикорского, я бы не советовал радоваться. Уверен, Польша станет одной из стран, которые поучаствуют в разделе Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи министров стран НАТО в Брюсселе заявил: «Совета Россия–НАТО больше не существует, как и Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности». «Это цель, к которой стремились сменявшие друг друга польские правительства. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение», – приводит слова дипломата издание Wiadomosci.

    НАТО является врагом России, заметил в ответ зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что «разделяет восторг» Альянса, «радостно» сообщившего о прекращении работы Совета, поскольку не видит смысла в подобных структурах. «Как говорил Горький: «Если враг не сдается – его уничтожают», – добавил он.

    Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия–НАТО, напоминает ТАСС.

    До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. С 2019 года диалог в формате Совета фактически прекратился, а в 2021 году Москва приостановила работу своего постоянного представительства в Брюсселе.

    С 2014 года Альянс значительно нарастил военную активность у российских границ и увеличил масштаб учений. После начала специальной военной операции НАТО резко увеличило численность войск на восточном фланге, расширило масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что руководство НАТО планировало воздушную войну с Россией задолго до начала СВО и даже до государственного переворота на Украине в 2014 году, с которого начался военный конфликт.

    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Захарова подчеркнула, что озвучивание идеи «упреждающих ударов» по России со стороны Альянса является целенаправленной попыткой затруднить достижение выхода из нынешнего кризиса на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Она заявила: «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса... Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности».

    Захарова также указала на двойные стандарты руководства Альянса, которое обвиняет Россию без доказательств, при этом само делая громкие заявления и пытаясь влиять на международную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что Евросоюз и НАТО активно готовятся к большой войне, несмотря на регулярные опровержения России обвинений в агрессивных планах.

    Европейские чиновники обсуждают проведение внеплановых учений НАТО и кибернападений в ответ на предполагаемые атаки со стороны России.

    Комментарии (9)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    @ Park Jin Hee/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный штаб польских вооруженных сил одобрил приобретение в США 250 легких колесных БТР Stryker, передает со ссылкой на Минобороны радиостанция Polskie Radio.

    Польский Генштаб одобрил приобретение в США 250 легких колесных бронетранспортеров Stryker, передает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны Польши.

    Рекомендация польских военных уже направлена в Управление технической модернизации Минобороны, где будет принято окончательное решение по сделке. Если управление поддержит рекомендацию, то вся партия американских БТР Stryker, которые ранее использовались армией США, будет передана Польше за символическую сумму в один доллар.

    Stryker – это колесный БТР, разработанный компанией General Dynamics Land Systems в начале 2000-х годов для нужд механизированных бригад армии США. Эти машины предназначались для применения в вооруженных конфликтах низкой интенсивности. Всего к настоящему времени было выпущено около 4900 экземпляров Stryker различных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предложили Польше бесплатные бронетранспортеры Stryker взамен техники, отправленной на Украину.

    Индия и США обсудили возможность закупки боевых машин Stryker. Индия приостановила планы по приобретению Stryker и Javelin у США.

    Комментарии (16)
    2 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил о наличии свидетельских показаний о внесудебных расправах британского спецназа над афганскими мирными жителями, включая несовершеннолетних.

    Москва призвала Лондон провести полное расследование внесудебных казней мирных афганцев, совершенных британским спецназом в 2010-2013 годах, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расследование в Британии зафиксировало показания свидетелей, включая военнослужащих SAS, о расправах над мирными жителями и подростками.

    Захарова подчеркнула: «Вновь призываем официальный Лондон не замалчивать позорные факты из истории афганской кампании, довести до конца объективное расследование всех фактов расправ над мирным афганским населением и привлечь виновных к судебной ответственности».

    Дипломат также сообщила, что некоторые военнослужащие SAS пытались обращаться к командованию с сообщениями о преступлениях, однако их рапорты игнорировались, а нарушения продолжались. По ее словам, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз застрелили двух подростков, также проходили и так называемые «профилактические» расстрелы мужчин боеспособного возраста, что подтверждается несоответствием числа убитых и количества оружия у повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский спецназ с 2011 года проводил тайные военные операции в 19 странах мира.

    СМИ в июне сообщили, что подразделения спецназа Британии подготовлены к возможному направлению на Украину в составе миротворческого контингента.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 00:16 • Новости дня
    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя объявление о ликвидации Совета Россия – НАТО, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что НАТО является врагом России, и напомнил слова писателя Максима Горького.

    Медведев отметил, что альянс «радостно» объявил о прекращении работы Совета Россия – НАТО. Он заявил, что «разделяет» этот «восторг», поскольку не видит смысла в подобных структурах, передает ТАСС.

    «НАТО – наш враг». – подчеркнул Медведев. При этом он заявил, что есть только один способ справиться с врагами: «Как говорил Горький: «Если враг не сдается, – его уничтожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Вучич: В случае превентивных ударов НАТО Москва ответит несравнимо жестче

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет, и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт, и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте официально объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе сообщил, что Рютте заявил министрам о ликвидации Совета Россия – НАТО: «Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия – НАТО больше не существует». «Совета Россия – НАТО и Основополагающего акта Россия – НАТО больше нет», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году как площадка для консультаций и взаимодействия между странами Запада и Россией. До 2014 года стороны поддерживали сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. Работа Совета была заморожена на неопределенный период в 2014 году по инициативе натовской стороны. Орган прекратил работу в 2022 году.

    Власти Польши заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте ушел от ответа на заявление Путина о НАТО

    Рютте отказался комментировать слова Путина о готовности отразить удары НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос о реакции альянса на заявление Владимира Путина о готовности Москвы отразить потенциальный удар НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать комментарии по поводу заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить нападение НАТО, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о позиции альянса он заявил: «О, я не буду реагировать на все заявления Путина». Это прозвучало перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Кроме того, Рютте также воздержался от комментариев относительно планов Еврокомиссии экспроприировать суверенные активы России с целью финансирования киевского режима в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас идет обсуждение, как обеспечить непрерывный поток оружия на Украину, включая двусторонние военные поставки.

    Генсек подчеркнул, что вопросы финансирования будут решаться Евросоюзом, однако он не стал вдаваться в детали обсуждения этих мер, отметив необходимость дальнейшей координации между партнерами по альянсу.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО

    Генсек НАТО Рютте назвал важными переговоры в Москве и пообещал оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Генсек НАТО Марк Рютте счел важными переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве, передает ТАСС.

    Он заявил, что будут и «другие шаги», и призвал не ждать от него комментария по всем промежуточным шагам.

    Глава альянса подчеркнул, что полностью поддерживает мирные усилия Соединенных Штатов. Он добавил, что переговоры в Москве важны для поддержания диалога и поиска путей урегулирования.

    Рютте при этом пообещал, что поставки вооружения для киевского режима будут только усиливаться. По его словам, страны НАТО в этом году приобретут у США вооружение для Киева на сумму 5 млрд евро, а в 2025 году ожидаются ежемесячные закупки примерно на 1 млрд евро. Кроме того, это не учитывает прямые поставки вооружения от стран Евросоюза и НАТО.

    Ранее в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые длились пять часов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском кризисе. Трамп также отметил, что страны НАТО масштабно продают оружие для нужд Украины.

    Напомним, 17 стран НАТО подтвердили намерение закупать вооружение для Украины.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 09:13 • Новости дня
    Захарова назвала цинизмом слова главы военного комитета НАТО об ударах по России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов по России, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающих ударов по территории России, передает радио Sputnik.

    Она обратила внимание, что эти заявления прозвучали в момент активизации международных контактов по ситуации на Украине, чему, по ее мнению, Запад пытался помешать.

    Захарова подчеркнула, что перед этим в СМИ появилась волна публикаций против России, но этот шаг не достиг цели, и тогда Запад «перешел к угрозам и запугиваниям», чтобы сорвать диалог.

    По мнению Захаровой, подобное поведение продиктовано интересами западных «либеральных ультрас», которые заинтересованы в затягивании конфликта. Она считает, что такие публичные месседжи о превентивных ударах являются элементом давления на участников переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.«Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Финские истребители F/A-18 провели учения на севере страны

    ВВС Финляндии начали тренировочные полеты F/A-18 Hornet в Рованиеми

    Tекст: Денис Тельманов

    Тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet прошли на базе Рованиеми с участием Лапландского крыла, включая маневры на малых высотах.

    Истребители ВВС Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные вылеты на севере страны в рамках учений Otava 25, передает РИА «Новости». Маневры проходят с первого по четвертое декабря на базе Рованиеми и организованы одиннадцатой истребительной эскадрильей Лапландского крыла.

    В учениях участвуют многоцелевые F/A-18, полеты выполняются ежедневно с утра до полуночи, включая полеты на малых высотах.

    С октября 2024 года ВВС Финляндии задействовали F/A-18 Hornet и самолеты Hawk в серии тренировочных полетов, которые завершатся в декабре. Учения проходят также при участии Карельского крыла и академии военно-воздушных сил страны.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее отмечал, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года интенсивность национальных маневров заметно увеличилась. На 2025 год запланировано 115 учений, а в 2024 году финская территория впервые использовалась в крупных маневрах альянса.

    Президент России Владимир Путин в интервью заявлял, что расширение НАТО бессмысленно с точки зрения национальных интересов Финляндии и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО начинают учения под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей.

    Европа обсуждает возможность применения силы против авиации ВВС России в небе над Балтикой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сбивать российские самолеты при якобы нарушении воздушного пространства ЕС.

    Москву регулярно обвиняют в подобных инцидентах, однако доказательства не представляют. Эксперты считают, что ситуация ставит НАТО и Россию на грань вооруженного конфликта. За первые три месяца 2025 года в Финляндии прекратили деятельность более 21 тыс. компаний.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Песков назвал нонсенсом заявления о «российской угрозе» для Европы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова о якобы российской угрозе Европе используются для отвлечения внимания общественности.

    На брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о том, что Россия якобы опасна для Европы, передает ТАСС.

    «Они [европейские политики] говорят, что боятся России, что Россия опасна для Европы. Но это нонсенс», – подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами.

    Представитель Кремля объяснил, что подобные заявления используются, чтобы увести внимание избирателей от внутренних проблем Европы. По его словам, тема угрозы со стороны России становится инструментом для политиков Евросоюза в предвыборных вопросах.

    Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принятые в Брюсселе в последние годы, только усугубили угрозу войны и конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс мог бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Сийярто обвинил Западную Европу в попытке втянуть НАТО в войну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ряд западноевропейских стран в попытках изменить позицию НАТО и увлечь альянс в войну против России.

    Сийярто выступил с заявлением перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, руководство западноевропейских государств активно стремится вовлечь весь континент в вооруженное противостояние с Россией, несмотря на ранее принятое решение НАТО не участвовать в войне на Украине.

    Сийярто подчеркнул, что на заседании Совета НАТО ожидает попытки отменить старое решение альянса о невмешательстве: «Брюссельская часть Европы все еще хочет втянуть континент в войну против России. На сегодняшнем заседании Совета НАТО фанатичные сторонники войны, очевидно, попытаются отменить предыдущее решение о том, что Североатлантический альянс не должен участвовать в войне на Украине, и необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить этого».

    Министр отметил, что группа сторонников мира, в которую входит Венгрия, постарается сохранить прежнюю позицию НАТО и не допустить втягивания альянса в конфликт. Также Сийярто ранее указывал, что отдельные западноевропейские лидеры стремятся затянуть вооруженный конфликт на Украине и к 2030 году подготовить Евросоюз к возможному противостоянию с Россией. Он выразил мнение, что такие цели закреплены в новых инициативах Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения упреждающих ударов против России.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена начинать военный конфликт с европейскими странами, но готова к любому развитию событий.

    Глава НАТО Марк Рютте отказался комментировать реакцию альянса на заявление Путина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов и назвала их циничными.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кадыров попросил Путина не сердиться, если Европа начнет «добровольно извиняться»
    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО
    Польша запретила компартию
    Bloomberg: Финляндия десятилетиями несправедливо ассимилировала саамов
    Костя Цзю заступился за Ларису Долину
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев в Казани

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации