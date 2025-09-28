  • Новость часаМинобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    28 сентября 2025, 15:37 • Политика

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война?

    Руководство НАТО планировало воздушную войну с Россией задолго до начала СВО и даже до государственного переворота на Украине в 2014 году, с которого начался военный конфликт. На это указывают показания компетентного очевидца – бывшего командующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. Он сам написал об этом в колонке для Bloomberg.

    Более того, Ставридис хочет, чтобы воздушная война между Россией и НАТО началась на самом деле. Рассуждая об этом, он вспоминает прошлое и как будто проговаривается: «В течение четырех лет, когда я был верховным главнокомандующим НАТО, мы постоянно сталкивались с планированием воздушной войны с Россией». Этот пост адмирал занимал в 2009–2013 годах, а до того возглавлял европейское командование вооруженных сил США.

    Это было временем, когда на словах они с нами почти дружили, а на деле к воздушной войне готовились. В будущем же, если верить Ставридису, такая война наверняка случится, поскольку «долгосрочным планом НАТО должно быть введение полной бесполетной зоны над Украиной». То есть альянс будет сбивать российские самолеты и БПЛА, задействованные в СВО.

    Это, как Москва предупреждала не раз, станет началом масштабного вооруженного противостояния с Североатлантическим альянсом, вероятно, ядерным. И именно этого – закрытия неба над Украиной ради эскалации конфликта – Владимир Зеленский добивается с февраля 2022 года.

    Победить российскую армию в одиночку ВСУ не способны, так что третья мировая для них – окно возможностей.

    Ставридис приходит к анонсу апокалипсиса, рассуждая о том, какой должна стать реакция НАТО на жалобы из Эстонии на «вторжение российских истребителей» (хотя вторжение выглядит совершенно не так: сперва полетели бы ракеты).

    Руководство альянса в лице генсека НАТО Марка Рютте и президент единственной ядерной страны ЕС Эммануэль Макрон, несмотря на весь свой антироссийский настрой, уже выступили в том духе, что не нужно пороть горячку и уничтожать российскую технику, которая то ли чиркнула, то ли не чиркнула крылом по эстонскому небу. Это люди, которые могут отдавать приказы об атаке на авиацию РФ. И им, случись это, отвечать за начало третьей мировой войны. Ответственность трезвит.

    А бодливым коровам господь, как известно, рогов не дает. В нашем случае такие коровы эстонцы, которым российскую авиацию нечем сбивать, и глава ЕС Урсула фон дер Ляйен, которой ни одна армия не подчиняется. Они угрожают России громче всех, но ответственность у них минимальная – можно корчить из себя кого-то грозного, если очень хочется.

    Ставридис во второй категории, с Урсулой. Он теперь ничем не командует, но считает, что – да, самолеты пора уничтожать, «Россия должна заплатить». А параллельно предлагает комплекс мер по усилению и сдерживанию, но они меркнут в сравнении с прочими тезисами: сейчас – сбивать, а потом – воевать (как минимум в небе над Украиной). Они ведь к этому еще 15 лет назад готовились.

    Отставного адмирала Ставридиса нужно воспринимать как голос глобалистской элиты – американского политического мейнстрима десятилетней давности. Он человек известный и своеобразный. Типаж – улыбчивый русофоб. Харизматичен и опасен.

    Грекам – как американским, так и эллинским – русофобия обычно не свойственна. Однако Ставридис так себе грек: по-гречески знает лишь несколько слов, хотя и помнит, что его дед спасся от геноцида в Турции (а брат деда не спасся). Когда адмирал с греческой фамилией ходил вдоль турецких берегов на американских кораблях, то находил это ироничным.

    В кино Ставридису подошла бы роль большого начальника в разведке, но он действительно моряк, отличник службы, командовал первым в мире атомным авианосцем, стал первым в истории адмиралом на многих своих постах. 

    Второй его страстью было образование – Ставридис получал его долго и в разных местах. Помимо чисто военных, имеет специальности в области права, дипломатии и политологии. После отставки с военной службы пять лет занимал пост декана школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса в Массачусетсе. Век назад в ней впервые в США стали готовить специалистов по международным отношениям.

    Слушая воинственные выпады Ставридиса в адрес России, нужно понимать, что он – не тот случай, когда вместо извилин след от фуражки.

    Помимо прочего, Ставридис автор нескольких книг, включая автобиографическую под названием «Моряк принимает командование в НАТО», и множества статей в различных изданиях. У него бойкий стиль и собственная манера подачи информации. Например, перечисляя исторические события, политиков и тактико-тактические характеристики всего на свете, он снабжает их прилагательными, которые звучат как вердикт и обозначают личное отношение Ставридиса к тому или иному явлению. Какими прилагательными он снабжает Россию – можно себе представить.

    Его раскрытие в 2016 году как публициста должны помнить профессиональные политологи и те, кто давно следит за обвалом отношений России и Запада. Статья стала заметной из-за высокого статуса Ставридиса, его известности и чувства юмора, которым он привлекал журналистов. А главное, что материал в знаменитом, но ныне заблокированном в РФ издании носил многообещающее название – «Нам нужна новая крупная сделка с Россией».

    Тем на Западе, кто дальше заголовка не ходит, могло показаться, будто Ставридис выступает в привычном для себя глобалистском духе: не надо, мол, строить стены, а нужно возводить мосты. Но улыбка, как было выше сказано, это его внешняя сторона, а нутро у адмирала, как и у всякого глобалиста, агрессивное.

    В той статье Ставридис совершенно разумно и внятно описывал ситуацию, сложившуюся в отношениях России и НАТО к лету 2016 года, а также указывал на то, что Москва хотела бы заключить с Западом всеобъемлющий договор о дальнейшем сосуществовании. Но в момент, когда автор переходит от теории к практическим советам, из-под маски лезут клыки.

    Отставной адмирал рекомендует, во-первых, накачать натовской мощью Прибалтику. Во-вторых, поддерживать тогдашнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, поскольку ей удается сохранять единство ЕС по вопросу санкций. В-третьих, всеми средствами и на всех площадках ругать, критиковать и обличать все российское – от правительства до спортсменов.

    Но при всем при этом, в-четвертых, «держать дверь открытой». Это для того, чтобы Россия могла в нее зайти, покаяться и отказаться от своих требований к НАТО.

    За пару недель до публикации стало ясно, что Ставридис не будет кандидатом на пост вице-президента США в паре с еще одним аватаром глобализма – Хиллари Клинтон, хотя и рассматривался на эту роль. Эти двое составили бы гармоничный тандем хищников, но Клинтон предпочла Ставридису теперь неважно кого, а потом проиграла выборы Дональду Трампу.

    Таким образом, приход Ставридиса в политику был отменен или отложен. Зато значительная часть стран Европы и американских элит действовали в духе его советов, будто это и не советы даже, а некая общая установка, сформулированная писучим адмиралом. Совместный удар США и Израиля по Ирану он тоже предсказал достаточно точно.

    Следствие ставридисовской политики – нынешние отношения России и НАТО, когда регулярно приходится обсуждать вероятность третьей мировой. А сам Ставридис теперь советует войну не обсуждать, а начинать уже развязывать – сперва в небе над Эстонией, а потом и над Украиной. Из-за его рецептов становилось только хуже, но он хочет, чтоб стало еще хуже ввиду опасной и слепой (будем применять прилагательные в духе Ставридиса) веры в то, что Россия испугается и отступит на рубежи похуже.

    Человечеству, вероятно, повезло с тем, что знаменитый адмирал теперь в стаде безрогих коров, а с американский стороны решения принимает Дональд Трамп, чья позиция эстонцев не радует. Он, с одной стороны, говорит странам ЕС – сбивайте самолеты, как альфач. С другой стороны, поддержки США не гарантирует – «зависит от обстоятельств». Если, мол, развяжете войну с Россией – это, вероятно, будут чисто ваши проблемы.

    К Ставридису Трамп уж точно не прислушается, благо тот уже давно раздражающе словоохотлив. Когда-то у них были нормальные отношения, но с тех пор морской волк успел отметиться рядом статей, критикующих политику президента, которая, по его мнению, делает США слабее. Больше всего на свете Трамп ненавидит выглядеть слабым, но все же не настолько, чтобы вестись на провокации хитрого адмирала из стана своих политических и идеологических противников.

    Но если в срок от двух до трех лет Америка по тем или иным причинам отринет трампизм как не оправдавший возложенных на него надежд, альтернативой станут политики, которые рассуждают как Ставридис, а может быть и выглядят так же, как выглядит он.

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину

    Власти Индонезии предложили отправить на Украину «20 тысяч и даже больше» своих «сыновей и дочерей» – военнослужащих, которые могут выполнить миротворческую миссию. Это не антироссийское заявление – наоборот, Индонезия хочет нам помочь. Но эта помощь имеет для нее свои особенности. Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации