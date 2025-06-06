Ставридис спрогнозировал совместную атаку США и Израиля на Иран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg предположил, что Израиль готов нанести удары по иранским ядерным объектам уже сейчас, учитывая ослабленную за последние годы противовоздушную оборону Ирана, отмечает ТАСС.

По его мнению, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к сдержанности, не исключен сценарий совместной операции США и Израиля при провале переговоров с Тегераном.

Ставридис отметил, что до начала воздушной операции возможна фаза подготовки, включающая масштабные кибератаки по электросетям и системам ПВО Ирана, а также удары крылатыми ракетами. Израиль может задействовать спецназ, перебрасываемый на вертолетах с кораблей ВМС, а США – использовать крылатые ракеты и авиацию для поражения авиабаз, энергосетей и коммуникаций.

Далее, по его словам, стратегические бомбардировщики США – B-2 и B-52 – могут нанести удары бетонобойными бомбами по подземным объектам ядерной программы, что позволит, по оценке Ставридиса, отбросить иранский проект минимум на год. Он отметил, что горный рельеф страны и возможное наличие скрытых объектов осложняют задачу разведки.

В ответ, по мнению отставного адмирала, Иран может нанести ракетные удары по Израилю, атаковать израильские и американские представительства, объекты по всему миру, а также попытаться заблокировать Ормузский пролив или ударить по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ. В случае эскалации США и Израиль могут расширить удары по иранским военным целям и командным пунктам. Ставридис заключил: «Если Иран упустит шанс договориться с США, то его ждет очень сложный эндшпиль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана предупредили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, сравнив их с прошлыми военными действиями США. Иран отверг требование отказаться от обогащения урана.