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    2 октября 2024, 08:30 • Политика

    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе?

    В первый день на новой работе генсек НАТО Марк Рютте страстно поддержал вступление Украины в Североатлантический альянс и призвал дать Киеву разрешение на ракетные удары вглубь территории России. Видимо, за время своего отпуска (периода между тем, как он оставил пост премьера Нидерландов и переехал в Брюссель) этот человек хорошо отдохнул и со свежими силами готов начать третью мировую войну, она же – первая ядерная.

    Этим Рютте продемонстрировал, что ничем не лучше своего предшественника – Йенса Столтенберга. Тот накануне отставки даже предположил, что Украину могут принять в НАТО без того, чтобы возвращать контроль Киева над утраченными территориями. Он также считает, что приглашение в альянс может стать инструментом для завершения конфликта.

    Заявление как будто безумное: конфликт как раз потому и начался, что Украину тащили в НАТО, а это для России абсолютно неприемлемый сценарий развития событий. Однако в словах генсеков есть своя иезуитская логика, которая позволяет предсказать дальнейшие действия наших врагов.

    Известно, что 12 октября в ФРГ пройдет встреча ключевых союзников Украины с участием лидеров США, Британии, Германии и Франции, а также Владимира Зеленского. Он опять будет уговаривать американского президента Джо Байдена дать пресловутое «разрешение на дальнобой», хотя до выборов в Америке Байдена на это уговаривать бесполезно.

    Вместо «дальнобоя», как ожидают источники издания The Financial Times, Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц уступят в другом – снимут свое негласное вето на членство Украины в НАТО и дадут Зеленскому на этот счет некую, как говорил профессор Преображенский, окончательную бумажку. Броню.

    В то же время, о полноценном членстве Киева в альянсе до прекращения боевых действий и речи идти не может: это за последнее время подтвердили практически все поименованные (кроме Зеленского). То есть такое членство – отложенное событие, но в то же время способ завершения конфликта (по Столтенбергу).

    Судя по всему, Байден и Ко хотят повторить сценарий 1956 года, когда в альянс приняли Западную Германию. В ФРГ тогда не признавали правомерности существования ГДР (как и наоборот), немецкие земли на востоке считали своими и не желали от них отрекаться даже ради вступления в НАТО. Похожая ситуация сейчас с властями Украины.

    Поэтому Западную Германию взяли в НАТО особым образом – с той оговоркой, что альянс берет под защиту только контролируемую территорию ФРГ, а не заявленную. То есть в НАТО считают, что ГДР – часть ФРГ, но принцип коллективной обороны на ГДР не распространяется.

    Теперь «ГДР» – это те территории России, которые Украина считает своими, включая Крым.

    Вступив в альянс, украинские власти получат гарантии защиты только тех земель, которые реально контролируют. И если российские войска перейдут за линию, которое НАТО определит, как начало зоны своего контроля, это будет означать начало военного конфликта между Россией и НАТО.

    Но, как мы помним по условиям задачи, для вступления Украины в НАТО необходимо сперва остановить боевые действия – именно потому, что вести войну с Россией напрямую Запад все-таки не хочет и третьей мировой на самом деле боится. То есть Москва должна согласиться на «заморозку» конфликта без того, что власти Украины и страны Запада официально признают новые границы РФ.

    Почему Россия, по мнению натовцев, может на такое согласиться, самое интересное в схеме, поскольку самое загадочное. Возможно, будет какой-то «пряник», ослабление экономического и политического давления. На случай отказа наверняка предусмотрен «кнут», которым может стать то самое разрешение на «дальнобой» и массированные поставки ракет для «дальнобоя».

    Гонцом, который должен донести до Москвы условия сделки, выбран канцлер Шольц. У него, как выяснили немецкие СМИ, на ноябрь запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чего уже два года не было.

    Разговор должен состояться накануне саммита G20 в Бразилии, куда приглашены и Путин, и Шольц. Вероятно, на Западе хотят заручиться поддержкой своего плана у тех стран «Двадцатки», которые пока придерживаются нейтралитета (например, Индия и Саудовская Аравия), чтобы надавить на Москву и от их имени тоже.

    Не исключено, что России предложат довольствоваться только обязательством Киева не возвращать потерянное военным путем. На практике это означает, что власти остатков Украины и их союзники по НАТО будут ждать, когда история откроет для них «окно возможностей».

    Такое, например, какое открылось при Михаиле Горбачеве и позволило ФРГ поглотить ГДР, а Прибалтике отделиться от СССР.

    Однако главная проблема подобного сценария для России не в рисках далекого будущего. Она в том, что бывшие «уважаемые партнеры» – нынешние лидеры «недружественных государств» – по-прежнему имитируют глухоту и отказываются слышать главное из того, что пытается донести до них Россия.

    Основополагающая причина всего произошедшего с Украиной за последние три года – это попытка затащить ее в НАТО. Если бы не это, не понадобилась бы СВО. Отказ Киева от вступления в альянс – это главное условие России и база так называемых стамбульских договоренностей, которые должны были завершить конфликт весной 2022 года. Он длится до сих пор во многом потому, что это условие принято не было.

    Следовательно, сделка, которую готовят на Западе, не имеет смысла. Для России вопрос гипотетического торга выглядит так, что Украина может получить какие-то уступки за отказ от НАТО. А не так, что Россия получит какие-то уступки за непротивление поглощению Украины альянсом.

    Частями или целиком, тушкой или чучелом, Украина в НАТО – это неприемлемо, и точка. А почему, объяснялось уже сотни раз.

    На Западе всегда возражают России тем образом, что Украина, как суверенное государство, вольна сама выбирать свою внешнеполитическую судьбу, в этом норма международного права. Однако, помимо норм международного права, существует также понятие здравого смысла. Здравый смысл диктует: нельзя создавать для безопасности великих держав угрозу экзистенциального характера, поскольку они таких угроз все равно не допустят, а последствия их устранения дорого встанут всем.

    Для России пример экзистенциальной угрозы – это вступление Украины в НАТО. Для США такой угрозой стало размещение советских ядерных ракет на Кубе – так называемый Карибский кризис, когда мир был ближе всего к третьей мировой и первой ядерной, потому что Вашингтон был готов первым ударить по СССР, лишь бы не подвергать США риску со стороны Кубы.

    По международному праву США вообще-то не могли просто взять и ударить по СССР, тем более ценой ядерного апокалипсиса, ведь СССР несомненно бы ответил. А вот размещать ядерные ракеты на Кубе Москва, наоборот, имела полное право, ведь ограничительных договоров на этот счет тогда просто не существовало, а Фидель Кастро сам уговаривал Никиту Хрущева прикрыть Остров свободы советскими ракетами.

    Несмотря на это, ни одна официальная историография не рассматривает Карибский кризис как деспотизм Вашингтона, который чуть не погубил планету из-за своих капризов и паранойи. Даже в СССР этот кризис был заявлен правящей партией как одна из причин отстранения от власти Никиты Хрущева, причем предъявили ему не то, что он отступил, испугавшись войны, а то, что он вообще в это ввязался и спровоцировал американцев.

    Несмотря на идеологический антагонизм и искренний страх друг перед другом, в Москве и Вашингтоне того периода понимали: нельзя залезать в жизненно важную зону противника, беда будет. В Москве это до сих пор понимают, а в Вашингтоне больше не понимают. Рисуют «мирные планы», не осознав причин войны.

    Плохо. Очень плохо. Думайте дальше.

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