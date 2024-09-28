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    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

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    28 сентября 2024, 09:20 • В мире

    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Зеленский дал американцам очень простой выбор
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется.

    Владимир Зеленский наверняка сам удивился, когда обнаружил, что его многодневная поездка в США стала не «переломным моментом войны», как обещала украинцам пропаганда, а гастрольным чесом в поддержку кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

    Соответственно, главным событием этого турне стала совместная пресс-конференция Зеленского и Харрис. С ним самим давно все понятно, но было интересно, что скажет вице-президент о «плане победы над Россией», который показал ей киевский гость. В ходе своей избирательной кампании Камала украинской темы старательно избегает, а ведь ей, вполне вероятно, еще президентом работать придется.

    В итоге Харрис заявила, что поддерживает. Но не «план победы», а «формулу мира» – предыдущее воплощение «хотелок» Зеленского, конкретно, в той части, где он требует вывода всех российских войск «за границы 1991».

    Однако в этом нет ничего нового. Весь Запад единодушно требует «границ 1991 года» с февраля 2022 года, и вопрос теперь ставится иначе, – а ты заставь! Реальность в том, что ВСУ утратили инициативу, постепенно выжимаются из Курской области и в ближайшее время должны потерять стратегически значимый Угледар, который успел попасть в окружение, пока Зеленский разъезжал по Америке.

    Харрис также заявила, что «некоторые» хотят «заставить Украину отдать свои земли России», но она не из таких. Таким образом она намекает на своего соперника Дональда Трампа и по сути предлагает американцам выбрать в ноябре между тем, должна Украина жертвовать территориями – или, как сейчас, должна дальше жертвовать людьми и деньгами спонсоров (в том числе американцев).

    Общение Зеленского с самим Трампом состоялось на следующее утро в башне-резиденции миллиардера и продлилось около часа. Это, стоит признать, успех Зеленского, поскольку ранее Трамп вовсе отказался с ним встречаться, явно обидевшись на участие украинца в кампании Харрис в критически важном штате Пенсильвания. Однако других успехов у Зеленского нет. Никаких.

    Показательно, что он объяснил необходимость показать свой «план победы» обоим кандидатам в президенты США тем, что «до ноября война не закончится». Это самоочевидно, но смешно, поскольку месяц назад тот же самый Зеленский заявлял, будто есть возможность закончить боевые действия «уже этой осенью», чем тогда заинтриговал многих.

    Правда, он уточнил: это возможно только в том случае, если «союзники дадут Украине то, что она просит». А они не дали.

    Вместо снятие ограничений на удары натовскими ракетами по России Зеленский получил пакет военной помощи почти на 7 млрд долларов, но из уже выделенных ранее средств, то есть Украина получила бы этот пакет в любом случае.

    А вот начинать ядерную войну ради Зеленского американцы не хотят. По крайней мере, пока.

      

    В американской разведке серьезно относятся к предупреждениям президента России Владимира Путина и считают, что снятие ограничений на ракетные удары по РФ сможет привести к ответным действиям Москвы, но не сможет переломить ход конфликта. По крайней мере, это следует из «слива» в The New York Times. Из крупных газет США она наиболее восторженно относится к Украине и лично к Зеленскому, так что подлог исключен.

    В Пентагоне о том, что положительная реакция на просьбу Зеленского по ракетам ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, и вовсе заявили официально. А неофициально, в рамках анонимных комментариев СМИ, указывают, что в распоряжении Украины попросту нет нужного количество дальнобойных ракет.

    Американская пресса в последние дни не то чтобы не на стороне Зеленского (по крайней мере, точно не на стороне России), но больше не пытается ему подыгрывать и «сластить пилюлю».

     «По мере затягивания войны против России влияние Зеленского в Вашингтоне заметно ослабевает, что может иметь серьезные последствия для будущей военной помощи Украине со стороны США»,

    – пишет, например, все та же в The New York Times.

    Получается, выбор у президента Джо Байдена был довольно простой.

    Или пойти навстречу Зеленскому, что, по оценке американских же органов власти, не имеет практического смысла, но чревато экстремальными рисками.

    Или остаться при своем мнении (в Госдепе так и сформулировали, что Байден «остался при своем мнении») и не начинать ядерную перестрелку с Россией прямо перед пенсией, тем более, эскалация неизбежно навредит делу избрания Харрис и подыграет Трампу, который расчетливо запугивает избирателей тезисами типа «или я, или третья мировая».

    Как следствие, Зеленскому велели ждать, правда, не до ноябрьских выборов, а до 12 октября, когда ракетный вопрос и прочие детали его «плана» отсудят еще раз, уже в Германии. В их встрече также примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Легко предположить, что Шольц будет «против», Стармер «за», а Макрон постарается присоединиться к победителю, но решать все равно Байдену, а для него вводные от ЦРУ, Пентагона и избирательного штаба Харрис не изменятся, так что прогноз отрицательный – отложат до ноября.

    Где ноябрь, там и февраль, пересменка в Белом доме, тоже надо подождать, ибо нехорошо для такого опытного политика как Байден оставлять преемнику в наследство конфликт с ядерной державой в стадии неконтролируемой эскалации, даже если этот преемник – Трамп. А когда придет февраль, президент США, кто бы им ни стал, наверняка захочет выиграть еще времени и потребует от Зеленского подтвердить свою легитимность на выборах, благо вопрос уже перезрел, – и так далее, и тому подобное.

    При желании эту волынку можно тянуть еще долго, дожидаясь момента, когда в Киеве случится упадок духа достаточный для готовности к компромиссам. Казалось бы, не таким должно быть отношение к Зеленскому и Украине со стороны США. Однако Зеленский сам предложил Вашингтону выбирать между ожиданием того, что он сам утонет, и готовностью подписаться на экзистенциальный риск ядерного апокалипсиса.

    Самого Зеленского такой риск не смущает. Украина не может выиграть противостояние с Россией военным путем без того, чтобы напрямую втянуть в него США и НАТО, – только в этом случае появляется какой-то шанс.

    Однако американцев все это мероприятие изначально интересовало как способ ослабить Москву, а не завершить мировую историю.

    Понятно, что в том случае, если Зеленский ни в октябре, ни в ноябре, ни даже позже не получит желаемого, он обвинит в дальнейших поражениях и провалах США. Но лучше выглядеть виновато и некрасиво, чем обмениваться ракетными ударами с Россией.

    Оптимисты считали, будто Зеленский тоже это когда-нибудь осознает, но человек, который, по воспоминаниям своей семьи, в детстве больше всего любил играть с мясорубкой, видимо, не способен изменить привычкам, так что будет играть с мясорубкой и дальше. Пока не доиграется.

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