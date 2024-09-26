Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

Tекст: Дмитрий Бавырин

Вояж Владимира Зеленского в США и его участие в «высокой неделе» ООН оказалось совсем не тем мероприятием, каким его анонсировала украинская сторона. Ожидалось, прежде всего, что киевский гость представит свой «план победы над Россией» – что-то неожиданное и грозное, что прозвучит с трибуны Совбеза ООН, будет поддержано странами Запада и сможет напугать Москву.

Оказалось, все не совсем так, точнее, совсем не так. Скорее, нужно говорить о возвращении Зеленского к первой профессии – артиста шоу-бизнеса, которых приглашают на мероприятия для развлечения публики и внимания СМИ.

Свой «план победы» он в США действительно привез, но показал ограниченному кругу лиц – американцам и другим западным союзникам. А они, как пишут теперь американские же СМИ, не впечатлились. То есть совсем.

Ничего нового, никаких откровений – стандартный набор «дайте это, дайте то» (деньги, оружие, гарантии безопасности по модели НАТО, разрешение бить ракетами вглубь территории РФ и т. д.). «План победы» оказался лежалым товаром, не затронутым искрой таланта.

Так, по крайней мере, выглядят первые отзывы на труд Владимира Зеленского в пяти частях (раньше было четыре, но накануне визита в США в «план» добавили загадочную пятую).

В четверг у киевского гостя запланирована встреча с президентом Джо Байденом, однако официальный представитель Госдепа Джон Кирби на брифинге для журналистов намекнул, что многого от этой встречи ждать не следует. «Байден не изменил своего мнения о том, что применение американского оружия большей дальности против целей в России запрещено», – подчеркнул Кирби.

Причины байденовского упрямства, которое Зеленского откровенно злит, предмет отдельного разговора. Судя по всему, уходящий президент США не хочет рисковать своим наследием и запускать процесс неконтролируемой эскалации перед отставкой или как минимум до президентских выборов в ноябре. Задача Вашингтона сейчас – обеспечить победу на них Камалы Харрис, а дарование Зеленскому дополнительных миллиардов или тем более начало ядерной войны грозит этому помешать.

Еще осталось некоторое пространство для неприятных сюрпризов (неприятные сюрпризы противники РФ готовить умеют, причем украинцы это делают даже лучшие американцев), но пока вояж клонится к провалу. Зеленский получит от американцев новый оружейный транш из остатка ранее согласованных средств, а больше ничего не получит, кроме указания ждать до ноября, терпеть и не отсвечивать.

Судя по заявлениям Байдена в последние дни (а в последние дни их было довольно много, включая выступление в Генассамблее ООН), сейчас он хочет сосредоточиться на Ближнем Востоке, где закипает новая война – Израиль открыл себе второй фронт в Ливане. Вряд ли Зеленскому было приятно услышать, что его проблемы теперь – не приоритет и ушли для президента США на второй план, а ведь второй план – это еще в лучшем случае.

Не факт, что нынешний Байден физически способен сосредотачиваться более чем на одном вопросе одновременно.

Таким образом, вместо визита исторического значения, который мог бы предварять собой третью мировую войну, имеем полное непонимание того, а зачем тогда Зеленский вообще в США летал? Транш одобрили бы в любом случае, ведь бросать Киев на произвол судьбы прямо сейчас американцы тоже не собираются.

Кому-то может показаться, что слетал он только для того, чтобы снова-заново отмести идею переговоров с Россией, только уже с трибуны ООН, а заодно припугнуть собравшихся «откровением»: якобы этой зимой ВС РФ собираются обстреливать три оставшихся под контролем Киева АЭС (хотя обстреливать атомные станции – это безумная стратегия ВСУ).

Однако миссия у Зеленского все-таки была, и он ее выполнил еще в самом начале визита. Ему самому могло казаться, что он прилетел в США за восторженными отзывами и новыми «вундервафлями» для стратегии «перемоги», но на самом деле американцы позвали его поучаствовать в избирательной кампании Камалы Харрис как артиста.

Главным во всем этом были не перформансы в ООН, а приезд Зеленского на военный завод в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Это вошло в программу не только ради самопиара и вежливости (здесь, мол, куется меч для Украины, скажем за него спасибо американским рабочим), все гораздо сложнее.

Пенсильвания – самый важный штат на этих президентских выборах.

Он пятый по численности населения в США, а значит, и по количеству «выборщиков», но при этом относится к «неопределившимся» – шансы основных кандидатов там примерно равны (с небольшим преимуществом у Камалы).

Если Трамп проиграет Пенсильванию, он, скорее всего, проиграет выборы в целом. Вариант, при котором он доберет выборщиков в других неопределившихся штатах, возможен, но маловероятен: Трампу должно будет несколько раз сильно повезти, чтобы он смог вырвать победу у Камалы с минимальным отрывом.

Поэтому в Пенсильвании сейчас сконцентрировано огромное количество предвыборных ресурсов, включая Зеленского. Его присутствие на военном заводе – явно задумка политтехнолога (разумеется, американского).

Во-первых, в Пенсильвании проживает самая большая в США украинская диаспора.

Во-вторых, штат затронула деиндустриализация и безработица в среде «синих воротничков» (когда-то в электорате демократов, а в 2016-м – Трампа). Зеленский транслировал им понятный месседж: голосуйте за Харрис, потому что она поддерживает Украину, а Украина обеспечивает заводы Пенсильвании заказами, как, например, завод в Скрэнтоне. Пенсильвании, мол, выгодно продолжение войны, поскольку она дает работу пенсильванцам.

Зеленский понимал, чего от него хочет приглашающая сторона. Поэтому в раздаваемых по случаю приезда интервью не забывал хвалить Харрис и критиковать Трампа, а особенно его кандидата в президенты Джей Ди Вэнса (впрочем, Вэнс Зеленского тоже терпеть не может). Иногда киевский гость даже говорил такие вещи, с которыми трудно спорить.

«Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать»,

– заявил он, к примеру, журналу The New Yorker.

Очень возможно, что так оно и есть на самом деле. Но говорить этого вслух не следовало, если Зеленский хотел сохранить контакт с Республиканской партией, где тоже прекрасно понимают, зачем он приезжал в Пенсильванию.

По сути, речь идет об иностранном вмешательстве в выборы или, если точнее, о привлечении иностранца для предвыборной кампании в важнейшем из штатов – и консервативная оппозиция зароптала. Трамп отменил встречу с Зеленским, ранее вроде как запланированную для презентации пресловутого «плана победы», отсыпал гостю «шпилек» в ходе своих комментариев по теме дня и стал еще активнее обещать избирателям завершение конфликта. Обиделся, в общем.

Справедливости ради, сам Трамп ранее пытался провернуть такой же фокус, пригласив на встречу в Пенсильванию президента Польши Анджея Дуду, ведь в этом в штате проживает еще и крупнейшая в стране польская диаспора. Однако встреча была отменена без объяснения причин. Видимо, Дуде позвонили из Белого дома и напомнили, что президент США – это пока еще Байден, и за подыгрывание Трампу он Варшаве отомстит.

Но то, что не дозволено быку, не всегда дозволено и Юпитеру тоже. Теперь Палата представителей, где у республиканцев большинство, хочет расследовать поездку Зеленского на завод в Скрэнтоне. Если выяснится, что ее оплатили из бюджета, Байдена обвинят в превышении полномочий, незаконных тратах, нарушении правил ведения предвыборной кампании etc.

Кроме того, руководство Конгресса потребовало от Зеленского уволить посла Киева в Вашингтоне. Однако вряд ли тот, кто называет себя президентом Украины, будет заново наводить мосты с республиканцами и лично с Трампом как минимум до ноября. Он свою ставку на выборах президента США уже сделал, а поступить иначе, наверное, и не мог.

Если считать его гонораром за участие в кампании Харрис все те средства, которые администрация демократов выделила Киеву только за последний год, он на этих выборах в поте лица впахивать должен.

Как политик, стратег и дипломат, Зеленский – это, конечно, полный провал, зато он записал самый дорогой предвыборный ролик в истории Демократической партии США. Дональд Трамп недаром назвал его «лучшим продавцом Америки».