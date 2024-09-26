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В Конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США
Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.
Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».
Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.