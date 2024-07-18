Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.2 комментария
Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад
Советник Дональда Трампа Ричард Гренелл, которого прочат в новые госсекретари США, предложил вернуть Украину к проекту «автономных регионов», ради недопущения которого Киев в 2014 году начал войну с Донбассом. Также Гренелл призывает не пускать украинцев в НАТО, чтобы заключить мир с Москвой. Но столь дешево Украина уже не отделается.
«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», – такими вроде бы загадочными, но в то же время понятными словами описал будущее Украины помощник Дональда Трампа Ричард Гренелл. С некоторых пор украинцам нужно внимательно слушать, что говорит этот человек.
Мнение помощников Трампа вдруг стало важным из-за пули, которая едва не отправила самого Трампа на тот свет. Теперь все выглядит так, будто предвыборную гонку он выиграл досрочно, и все, что остается – дожить до ноября. Если не прилетит какой-нибудь «черный лебедь», Трамп станет президентом, главный критик конфликта с Россией в Сенате Джей Ди Вэнс – вице-президентом, Ричард Гренелл – госсекретарем США, а слово США для Украины сейчас и впоследствии – закон, украинцы сами себе такую жизнь выбрали.
Перед тем как разобрать предложение Гренелла по косточкам, стоит заметить, что политик он незаурядный. Такие хороши, когда работают с твоими врагами, выбивая из них дурь, хотя своей дури в них тоже хватает.
Гренелл – один из ковбоев американской дипломатии, которые открывают дверь ногой и делают предложение, от которого сложно отказаться, наставляя на визави пушку. Трамп такие методы ценит, и Гренелл приглянулся ему тогда, когда работал послом США в Германии. Из-за Гренелла в Германии разве что не выли: явно выходя за рамки своих полномочий, он, загибая пальцы, перечислял – эйн, цвей, дрей, – что Берлин и Евросоюз в целом должны сделать для Вашингтона, чтобы он их прикрывал от всяких «опасных режимов», включая Россию.
Требования были в основном меркантильными. Например, поднять финансирование обороны до 2% ВВП или отказаться от «Северных потоков», потому что газ нужно покупать у союзников, в первую очередь у США, пускай у США и дороже. Немцы, хотя в целом и ориентируются на Вашингтон, Трампа считали временным явлением, и к такому наглому нахрапу готовы не были. В итоге «Северный поток» Гренелл не победил (газопроводы взорвали позднее), но немало еврокрови попортил, параллельно заслужив имидж врага российских интересов.
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Еще больше крови Гренелл попортил, как ни странно, косоварам, поскольку получил от Трампа дополнительный пост – спецпредставителя по переговорам между Белградом и Косово. Этот регион Балкан находился тогда в очередном остром кризисе главным образом потому, что албанские власти в Приштине оказались неуправляемы даже со стороны Запада – того, кто их создал. Представителей ЕС, например, там «кормили завтраками» с видом «и что ты мне сделаешь?»
Однако американцев косовары считали людьми серьезными и все-таки побаивались. США кризис в регионе по большей части устраивал, потому что проблемы от него получала только Европа, а Вашингтон – еще один рычаг влияния. Но неопытный Трамп хотел произвести в международной политике хоть какой-нибудь фурор (почему бы и не на Балканах), послал Гренелла в атаку, а его ковбойские методы произвели на обнаглевшую Приштину сильное впечатление.
Именно благодаря Гренеллу состоялся эпизод, в ходе которого президент Сербии Александр Вучич сидел перед столом Трампа на сиротливом стульчике, а потом заключил с присутствовавшими там же албанцами соглашение, которое вынуждало косоваров сделать несколько шагов назад. Это единственное в своем роде соглашение после 1999 года, по которому сербы в основном получали, а албанцы в основном отступали.
Может, Гренелл их к стульям привязывал и бил по коленным чашечкам рукояткой «Магнума» – точно уже не скажешь. Но дело пошло.
Сейчас в отношениях Сербии с Косово кризис покруче, раз в три месяца на Балканах пророчат новую войну и Гренелла вспоминают с симпатией. Показательный и забавный факт: госнаграду от албанцев он получил сразу по вступлении в должность – эдакой взяткой, а вот перед отставкой его награждали сербы, присудив американцу Орден Сербского флага (выше него в стране только Орден Сербии, который есть, например, у Владимира Путина и патриарха Кирилла).
Весьма вероятно, скоро Гренелл вернется в большую политику уже как глава Госдепа. Определенно можно сказать то, что скучно с ним не будет, но предложение насчет «автономных регионов Украины» запоздало на десять лет и пару месяцев.
До начала войны и появления ДНР и ЛНР в 2014 году восставшие города Донбасса требовали от тех, кто захватил власть в Киеве, не признания независимости и не воссоединения с Россией, а федерализации Украины, чтобы, например, каждый регион использовал те языки, какие ему удобно, сняв тем самым один из главных вопросов внутригражданского конфликта.
Созданной из территорий с разной культурой и исторической памятью, независимой Украине в 1991 году по всем вводным полагалось строить государство-нацию федеративного типа, а не унитарную нацию-государство, как в Польше. Но в Киеве (а скорее даже в Вашингтоне) решили, что это недостаточно самостийный путь, и в 2014-м, чтобы не пойти по этому пути ни в коем случае, отправили войска в Донбасс. Что было дальше, напоминать излишне.
Ричард Гренелл говорит, что создание на Украине автономных регионов (пусть и с неясными полномочиями) сможет обеспечить мир и территориальную целостность страны, если подкрепить это отказом от амбиций по вступлению в НАТО. Если бы эти слова прозвучали весной 2014-го, они были бы золотыми: автономизация регионов Украины устраивала Россию, поскольку передача полномочий на места перекрывала бы Киеву путь в НАТО. По сути, та же схема была заложена и в Минские соглашения, не превращавшие Украину в федерацию, но наделявшие автономным статусом ДНР и ЛНР.
Но с тех пор, если Гренелл не заметил, утекло немало воды и крови. РФ больше не верит ни Украине, ни Западу, не согласна на «Минск-3» с временной заморозкой боевых действий и не подразумевает того, что ее новые регионы станут всего лишь автономиями в составе Украины. Из-за упрямства как Киева, так и Запада мир в регионе за 10 лет существенно подорожал, а особенно сильно – за два последних года, то есть с момента, когда Киев вышел из так называемого стамбульского переговорного процесса, решив, что Россию можно победить военным путем.
В лице Гренелла Киеву намекают, что пора бы кое с чем смириться и поумерить амбиции. Для украинских националистов такая перспектива звучит, конечно, унизительно: их хотят вернуть к обязательству, отвергая которое они 10 лет разрушали свою страну, умирая и убивая других. Оказалось, всё было зря: США обнулят их старания, чтобы уже разрушенная, обескровленная, погрязшая в долгах Украина все-таки федерализовала сама себя.
Неплохо, но есть важное уточнение: пусть США перестраивают остатки Украины хоть в федерацию, хоть в конфедерацию, хоть в колонию Польши, если и впрямь обязуются не брать их в НАТО. Но только остатки Украины – в тех границах, которые прямо сейчас определяют ВС РФ, хотя принципиально Москва не против, чтобы их определяли дипломаты.
Главное, что назад в 2014 год пути нет: по ценам тех лет ни мир на Украине нельзя купить, ни даже банку огурцов. А в 2025-м будет еще дороже.