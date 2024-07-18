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    13 комментариев
    18 июля 2024, 13:14 • Политика

    Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад

    Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Советник Дональда Трампа Ричард Гренелл, которого прочат в новые госсекретари США, предложил вернуть Украину к проекту «автономных регионов», ради недопущения которого Киев в 2014 году начал войну с Донбассом. Также Гренелл призывает не пускать украинцев в НАТО, чтобы заключить мир с Москвой. Но столь дешево Украина уже не отделается.

    «Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», – такими вроде бы загадочными, но в то же время понятными словами описал будущее Украины помощник Дональда Трампа Ричард Гренелл. С некоторых пор украинцам нужно внимательно слушать, что говорит этот человек.

    Мнение помощников Трампа вдруг стало важным из-за пули, которая едва не отправила самого Трампа на тот свет. Теперь все выглядит так, будто предвыборную гонку он выиграл досрочно, и все, что остается – дожить до ноября. Если не прилетит какой-нибудь «черный лебедь», Трамп станет президентом, главный критик конфликта с Россией в Сенате Джей Ди Вэнс – вице-президентом, Ричард Гренелл – госсекретарем США, а слово США для Украины сейчас и впоследствии – закон, украинцы сами себе такую жизнь выбрали.

    Перед тем как разобрать предложение Гренелла по косточкам, стоит заметить, что политик он незаурядный. Такие хороши, когда работают с твоими врагами, выбивая из них дурь, хотя своей дури в них тоже хватает.

    Гренелл – один из ковбоев американской дипломатии, которые открывают дверь ногой и делают предложение, от которого сложно отказаться, наставляя на визави пушку. Трамп такие методы ценит, и Гренелл приглянулся ему тогда, когда работал послом США в Германии. Из-за Гренелла в Германии разве что не выли: явно выходя за рамки своих полномочий, он, загибая пальцы, перечислял – эйн, цвей, дрей, – что Берлин и Евросоюз в целом должны сделать для Вашингтона, чтобы он их прикрывал от всяких «опасных режимов», включая Россию.

    Требования были в основном меркантильными. Например, поднять финансирование обороны до 2% ВВП или отказаться от «Северных потоков», потому что газ нужно покупать у союзников, в первую очередь у США, пускай у США и дороже. Немцы, хотя в целом и ориентируются на Вашингтон, Трампа считали временным явлением, и к такому наглому нахрапу готовы не были. В итоге «Северный поток» Гренелл не победил (газопроводы взорвали позднее), но немало еврокрови попортил, параллельно заслужив имидж врага российских интересов.

    Еще больше крови Гренелл попортил, как ни странно, косоварам, поскольку получил от Трампа дополнительный пост – спецпредставителя по переговорам между Белградом и Косово. Этот регион Балкан находился тогда в очередном остром кризисе главным образом потому, что албанские власти в Приштине оказались неуправляемы даже со стороны Запада – того, кто их создал. Представителей ЕС, например, там «кормили завтраками» с видом «и что ты мне сделаешь?»

    Однако американцев косовары считали людьми серьезными и все-таки побаивались. США кризис в регионе по большей части устраивал, потому что проблемы от него получала только Европа, а Вашингтон – еще один рычаг влияния. Но неопытный Трамп хотел произвести в международной политике хоть какой-нибудь фурор (почему бы и не на Балканах), послал Гренелла в атаку, а его ковбойские методы произвели на обнаглевшую Приштину сильное впечатление.

    Именно благодаря Гренеллу состоялся эпизод, в ходе которого президент Сербии Александр Вучич сидел перед столом Трампа на сиротливом стульчике, а потом заключил с присутствовавшими там же албанцами соглашение, которое вынуждало косоваров сделать несколько шагов назад. Это единственное в своем роде соглашение после 1999 года, по которому сербы в основном получали, а албанцы в основном отступали.

    Может, Гренелл их к стульям привязывал и бил по коленным чашечкам рукояткой «Магнума» – точно уже не скажешь. Но дело пошло.

    Сейчас в отношениях Сербии с Косово кризис покруче, раз в три месяца на Балканах пророчат новую войну и Гренелла вспоминают с симпатией. Показательный и забавный факт: госнаграду от албанцев он получил сразу по вступлении в должность – эдакой взяткой, а вот перед отставкой его награждали сербы, присудив американцу Орден Сербского флага (выше него в стране только Орден Сербии, который есть, например, у Владимира Путина и патриарха Кирилла).

    Весьма вероятно, скоро Гренелл вернется в большую политику уже как глава Госдепа. Определенно можно сказать то, что скучно с ним не будет, но предложение насчет «автономных регионов Украины» запоздало на десять лет и пару месяцев.

    До начала войны и появления ДНР и ЛНР в 2014 году восставшие города Донбасса требовали от тех, кто захватил власть в Киеве, не признания независимости и не воссоединения с Россией, а федерализации Украины, чтобы, например, каждый регион использовал те языки, какие ему удобно, сняв тем самым один из главных вопросов внутригражданского конфликта.

    Созданной из территорий с разной культурой и исторической памятью, независимой Украине в 1991 году по всем вводным полагалось строить государство-нацию федеративного типа, а не унитарную нацию-государство, как в Польше. Но в Киеве (а скорее даже в Вашингтоне) решили, что это недостаточно самостийный путь, и в 2014-м, чтобы не пойти по этому пути ни в коем случае, отправили войска в Донбасс. Что было дальше, напоминать излишне.

    Ричард Гренелл говорит, что создание на Украине автономных регионов (пусть и с неясными полномочиями) сможет обеспечить мир и территориальную целостность страны, если подкрепить это отказом от амбиций по вступлению в НАТО. Если бы эти слова прозвучали весной 2014-го, они были бы золотыми: автономизация регионов Украины устраивала Россию, поскольку передача полномочий на места перекрывала бы Киеву путь в НАТО. По сути, та же схема была заложена и в Минские соглашения, не превращавшие Украину в федерацию, но наделявшие автономным статусом ДНР и ЛНР.

    Но с тех пор, если Гренелл не заметил, утекло немало воды и крови. РФ больше не верит ни Украине, ни Западу, не согласна на «Минск-3» с временной заморозкой боевых действий и не подразумевает того, что ее новые регионы станут всего лишь автономиями в составе Украины. Из-за упрямства как Киева, так и Запада мир в регионе за 10 лет существенно подорожал, а особенно сильно – за два последних года, то есть с момента, когда Киев вышел из так называемого стамбульского переговорного процесса, решив, что Россию можно победить военным путем.

    В лице Гренелла Киеву намекают, что пора бы кое с чем смириться и поумерить амбиции. Для украинских националистов такая перспектива звучит, конечно, унизительно: их хотят вернуть к обязательству, отвергая которое они 10 лет разрушали свою страну, умирая и убивая других. Оказалось, всё было зря: США обнулят их старания, чтобы уже разрушенная, обескровленная, погрязшая в долгах Украина все-таки федерализовала сама себя.

    Неплохо, но есть важное уточнение: пусть США перестраивают остатки Украины хоть в федерацию, хоть в конфедерацию, хоть в колонию Польши, если и впрямь обязуются не брать их в НАТО. Но только остатки Украины – в тех границах, которые прямо сейчас определяют ВС РФ, хотя принципиально Москва не против, чтобы их определяли дипломаты.

    Главное, что назад в 2014 год пути нет: по ценам тех лет ни мир на Украине нельзя купить, ни даже банку огурцов. А в 2025-м будет еще дороже.

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