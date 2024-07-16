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    16 июля 2024, 15:55 • В мире

    Трамп ведет в Белый дом «катастрофу для Украины»

    Трамп ведет в Белый дом «катастрофу для Украины»
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Ближайшим соратником Дональда Трампа, кандидатом в вице-президенты США стал Джей Ди Вэнс – человек, фактически заявляющий, что мир на Украине возможен только при капитуляции киевского режима и учете интересов России. Западная пресса уже называет это «катастрофой для Украины». Почему Трамп выбрал себе именно такого напарника?

    15 июля на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп раскрыл одну из главных интриг своей кампании – он назвал имя своего вице-президента. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид (обычно его имя сокращают до Джей Ди) Вэнс. И выбор этот не совсем стандартный.

    Главная задача вице-президента состоит в том, чтобы помочь президенту набрать голоса. Вице-президент должен привлекать те электоральные группы, которые не проголосуют за его начальника. Исходя из этого Трампу идеально было бы взять темнокожую женщину – для привлечения голосов меньшинств и женского пола. Трамп же взял белого мужчину.

    Конечно, напарник даст ему какое-то количество голосов. Прошедший путь с американского дна до Сената США, Вэнс популярен в «ржавом поясе» (группе бывших промышленных штатов, значительная часть из которых является колеблющимися). «Он сможет понять мать, у которой недостаточно еды для детей. Семью, в которой есть кто-то с проблемами, связанными с наркотиками или психическим здоровьем. Таков уж у него жизненный опыт, и в ходе предвыборной кампании народ это осознает», – уверен губернатор Огайо Майк ДеВайн. Но с электоральной точки зрения выбор можно было бы сделать и получше.

    Однако Трамп руководствовался иными мотивами. Он намерен серьезно зачищать Вашингтон после прихода к власти – а значит, ему нужен полностью лояльный человек. Тот, кто прикроет ему спину или же (если с Трампом что-нибудь случится) подхватит трампистское знамя и понесет его дальше. В то же время человек, который не будет затенять самого Трампа, отодвигать его на второй план (как это сделал Дик Чейни, бывший вице-президентом у Джорджа Буша – младшего). И это Вэнс.

    В свое время сенатор был критиком Трампа и трампизма, называл его «опиумом для народа», сравнивал с Гитлером. Однако вот уже несколько лет как сенатор является ярым трампистом – если верить словам одного из его политических наставников, он «узрел те успехи, к которым привело правление Трампа».

    Вэнс поддержал Трампа в непростые для того дни в конце 2020-го – начале 2021 года, защищал напавших тогда на Капитолий людей, согласен с мнением республиканского кандидата в президенты о необходимости массовой чистки вашингтонской бюрократии. И соответственно, займется ей после прихода в Белый дом.

    Что же касается интересов России в связи с этим выдвижением, то их можно охарактеризовать реакцией одного из колумнистов The New York Times: «Боже, помоги народу Украины». Ведь сенатор Вэнс известен как один из самых ярких критиков киевского режима.

    С точки зрения Европы, выбор Вэнса как вице-президента – «это катастрофа для Украины». Такие слова высокопоставленного европейского чиновника цитирует издание Politico.

    Вэнс выступает категорически против идеи о втягивании Украины в НАТО. «Это абсолютно безответственно. Украина не должна присоединяться в НАТО, и приглашать ее к вступлению во время войны – это значит приглашать наш народ вступить в эту войну. Вы хотите увидеть американских солдат на украинской земле? Если нет, то мы должны отказаться от идеи вступления Украины в НАТО», – говорил сенатор. Что абсолютно противоречит одному из важнейших украинско-западных нарративов о том, что киевский режим обязательно войдет в альянс.

    Вэнс открыто говорит, что поддерживать киевский режим бесконечно Запад не в силах. «У нас просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать наземную войну в Восточной Европе бесконечно. И я думаю, что лидеры обязаны донести это до своего населения», – заявил кандидат в вице-президенты. Что абсолютно противоречит одному из важнейших украинско-западных нарративов о том, что США будут поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

    Вэнс выступает за контроль тех средств, которые выделяются Украине сейчас. Он являлся одной из ключевых фигур в Сенате, пытавшихся заблокировать выделение киевскому режиму нового пакета помощи в этом году. «Соединенные Штаты направили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, но при этом шокирующе мало контролировали, куда эти деньги ушли», – заявил он. Деньги – и оружие, судьбу половины поставок которого, по мнению Вэнса, отследить теперь невозможно.

    Вэнс утверждает, что Украина в нынешних ее признанных Западом границах не сохранится.

    «Любое мирное урегулирование потребует от Украины существенных территориальных уступок, и вам придется заключить мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», – уверяет он. Что абсолютно противоречит одному из важнейших украинско-западных нарративов о том, что США не отдадут России ни клочка «украинской территории» в случае, если Киев этого не захочет.

    И это (вкупе с заявлениями о невозможности военной победы Украины) не просто какие-то отдельные пассажи, а элементы системного подхода. В целом Вэнс – как и Трамп, как и их сторонники в Республиканской партии – не придерживается религиозного по сути убеждения демократов о том, что России во что бы то ни стало нужно нанести стратегическое поражение. Наоборот, он призывает к прагматичному отношению к российскому руководству и России в целом.

    «Я никогда не утверждал, что Путин – добрый и дружелюбный человек. Я утверждал, что он – человек с четкими интересами, и Соединенные Штаты должны ответить этому человеку с четкими интересами, – говорил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. – Однако тот факт, что он является плохим парнем, не означает, что мы не должны заниматься базовой дипломатией и ставить американские интересы в мире превыше всего. В мире много плохих парней, и меня сейчас гораздо больше интересуют некоторые проблемы в Восточной Азии, нежели чем в Европе».

    «Вэнс будет «ястребом» по отношению к Китаю, но это слабое утешение для украинского народа или для европейского альянса», – пишет The New York Times. То есть, проще говоря, он выступает за дистанцирование США от украинского конфликта. Прекрасно понимая, что без прямого вовлечения Америки война на Украине может закончиться достаточно быстро.

    Вэнс (как и Трамп) представляет значительное крыло Республиканской партии, выступающее за экономический и политический неоизоляционизм Америки. Вэнс придерживается популярной среди консерваторов идеи региональных шерифов – проще говоря, перекладывания ответственности в отдельных регионах на американских союзников. «Мы хотим, чтобы израильтяне и сунниты (Саудовская Аравия – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали порядок в своем регионе мира. Чтобы европейцы поддерживали порядок в своем, а мы имели бы возможность больше сфокусироваться на Восточной Азии», – объяснял Вэнс.

    Наконец, модернизация украинского вектора американской политики в сторону ее большей прагматизации видится логичным шагом – на фоне всех рисков. Рисков ядерной войны, рисков коллапса киевского режима, а также ожидания того, что Россия одержит тотальную военно-политическую победу на Украине.

    Поэтому если и проводить прагматизацию внешнеполитического курса, то сразу после прихода к власти. Когда все имеющиеся проблемы и риски можно свалить на работу предыдущей администрации. Чем Трамп и Вэнс, вероятно, займутся после прихода в Белый дом.

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