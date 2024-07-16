Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины

Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне

Tекст: Анастасия Куликова

«В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

«На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

«Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

«Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

На ваш взгляд Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании? По словам Трампа, случилось чудо

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