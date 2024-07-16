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    16 июля 2024, 09:00 • Политика

    Спасение Трампа отложило две войны

    Спасение Трампа отложило две войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Убийство Дональда Трампа грозило разрушительными последствиями не только США, но и всему миру. Вместо этого Трамп стал лидером гонки за пост президента и выбрал себе в напарники идеального с точки зрения России кандидата – Джея Ди Вэнса. Теперь вопрос стоит так, чтобы предотвратить третью мировую войну, а не так, чтобы ее начать.

    Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии США, съезд которой проходит в штате Висконсин. При этом кандидатом в вице-президенты станет Джей Ди Вэнс – сенатор от штата Огайо, которого действующий президент Джо Байден уже назвал «клоном Трампа во всех вопросах».

    Байден опять ошибается: не во всех. Вэнс значительно сильнее критиковал Украину и саму идею поддерживать ее за счет американских налогоплательщиков. Вместо этого, по мнению Вэнса, заплатить должен Киев – отказом от членства в НАТО и теми территориями, которые заняли Вооруженные силы РФ. Учитывая, что покушение сделало Трампа однозначным фаворитом выборов, а 39-летний Вэнс наверняка станет его преемником, день съезда республиканцев стал черным днем для Владимира Зеленского.

    Могло сложиться иначе. Фамилия напарника Трампа непременно обрадовала бы Зеленского, если бы им стал Марко Рубио, на стороне которого находятся симпатии «пентагоновских ястребов», русофобов, а также латиноамериканцев. Или же не произвела бы ни на него, ни на Россию никакого впечатления, если бы Трамп остановил свой выбор на чернокожем сенаторе от Южной Каролины Тиме Скотте, как уговаривали его сделать политтехнологи.

    Но напарником Трампа станет Вэнс – идеологически близкий друг семьи, ненавидимый неоконами и другими глобалистами за «пораженческую», как они считают, позицию в отношении Москвы и Киева. Так меньше шансов на то, что Трампа все-таки убьют, потому что со Скоттом и – особенно – с Рубио его врагам из «вашингтонского болота» было бы договориться гораздо проще, чем с ним или с Вэнсом.

    Если бы не нелегальные мигранты, Трампу уже сейчас пришлось бы выбирать не напарника, а гроб: чтобы посмотреть на листок со статистикой по количеству «понаехавших», он наклонил голову и подставил под пулю ухо вместо черепа. От крутого поворота истории мир отделил один сантиметр: хотя история не терпит сослагательного наклонения, необходимо понимать, что чудесное спасение Трампа отложило две войны.

    Первая из них – гражданская война. Та, которую США предвещают давно – как минимум с выборов 2016 года, когда страна впервые осознала, сколь глубок ее внутренний раскол. На горизонте десяти лет новой гражданской войны ожидают примерно половина американцев. Порядка 40% признаются в соцопросах, что заранее ее боятся.

    Выстрел в Трампа обещал стать первым выстрелом такой войны, если бы попался стрелок получше. Несмотря на все свои грехи, Трамп вдохновил многих американцев, которые тоже умеют стрелять и достаточно убедились в том, что ненавидимые ими за «упадок страны» и «украденные выборы» вашингтонские элиты не отдадут власть мирно, за власть придется сражаться.      

    Массовые беспорядки и локальные бунты в случае убийства Трампа не просто риск – это неизбежность, вопрос стоял бы о том, как долго они способны продолжаться, сколько жертв унесут за собой и выйдут ли из них США единым государством.

    Впрочем, в случае (теперь весьма вероятном) победы Трампа на выборах бунты тоже неизбежны, но уже с расовым оттенком и гораздо меньшими перспективами на широкий размах, долгий запал и значительный успех. В любом случае пока начало второй гражданской в США откладывается как минимум до ноября.

    Все это было бы собственными проблемами Штатов, причем в условиях, когда Россия и многие другие страны имеют полное моральное право желать США побольше внутренних проблем.

    Однако в Америке пока не созрел бунт такой силы, который сломил бы ей хребет. Несмотря на беспорядки, президентские выборы все равно состоялись бы, дряхлый глава клана Байденов на них наверняка бы проиграл, а главой американского государства стал бы другой кандидат от Республиканской партии, которого пришлось бы искать в авральном порядке и выбирать прямо на съезде в Висконсине.

    В таких условиях больше всего козырей имели бы не народные любимцы, которых в Республиканской партии помимо Трампа нет, не самостоятельные игроки типа Рона Десантиса, и не консерватор-изоляционист Джей Ди Вэнс, которого шеф только сейчас своим сиянием озарил, а кандидаты от наиболее опытных лоббистов – традиционных республиканских элит, которым Трамп и «трамписты» давно стоят поперек горла. Благодаря им претендентом на президентство, а после и президентом стал бы не к ночи будь помянутый, но все же помянутый выше Марко Рубио или же Никки Хейли, которая получила на внутрипартийных праймериз «серебро», будучи ставленницей «вашингтонского болота».

    В этом случае для России и впрямь нет никакой разницы – Рубио или Хейли. Оба – крайние «ястребы», которые ставят на шантаж, силу и рискованную для всех попытку загнать русских (так и говорят – «русских») в угол и принудить к капитуляции, несмотря на постоянные напоминания из Москвы, что Россия намерена защищаться широким набором средств, включая и ядерные.

    Внутренняя логика американской власти вела к ее вершинам тех, кто был готов привести мир к третьей мировой войне, но, к счастью для мира, Томас Мэттью Крукс всегда был плохим стрелком. Вместо этого в число главных действующих лиц американской политики внезапно ворвался Вэнс – выходец из очень бедной семьи в «ржавом поясе», благодаря голосам которого Трамп победил на выборах в 2016 году.

    Вэнс среди этих главных лиц – первый и единственный, суждения которого о России, Европе и украинском конфликте позволяют надеяться, что у американцев и русских в будущем получится найти общий язык. Единственный – это с учетом самого Трампа, дающего заведомо невыполнимые обещания типа «достигну мира за сутки».

    На платформе, утвержденной там же, на съезде в Висконсине, республиканцы обещают своим избирателям поменьше, чем мир за сутки, но вроде бы главное – предотвратить третью мировую войну, что было бы гораздо сложнее сделать в случае смерти Трампа до появления на большой сцене Вэнса.

    В нынешнем «празднике пацифиста» смущает только то, что импульсивный Трамп – далеко не пацифист, а Демократическая партия действительно не может просто так взять и отдать Трампу власть. Их с Вэнсом как будто досрочная победа (куда там кандидату, который еле ходит, против кандидата, которого пули не берут) все-таки слишком досрочная, если вспомнить, что выборы в ноябре, а до августа у демократов еще есть время на то, чтобы заменить бесперспективного Байдена.

    Столь резкий взлет «трампистов» на общегражданской солидарности против террора способен по-настоящему напугать влиятельных людей в США, которым Трамп обещает месть и разор, чтобы вынудить их на более решительные действия против «красно-оранжевой угрозы».

    Байдену в таких условиях не позавидуешь. Слишком многим может показаться, что именно он из-за своей немощи – главное препятствие на пути людей, пока еще способных остановить Трампа и тот исторический поворот, которого ждут в связи с его избранием.     

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    Убийство Дональда Трампа грозило разрушительными последствиями не только США, но и всему миру. Вместо этого Трамп стал лидером гонки за пост президента и выбрал себе в напарники идеального с точки зрения России кандидата – Джея Ди Вэнса. Теперь вопрос стоит так, чтобы предотвратить третью мировую войну, а не так, чтобы ее начать. Подробности

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