Осуждение Трампа дает надежду на смуту в США

Tекст: Дмитрий Бавырин

Если Дональда Трампа действительно приговорят к тюремному сроку, это докажет, что формула уголовника Горбатого «кабаки и бабы доведут до цугундера» работает и без первой части: Трамп принципиально не пьет, так что по кабакам не ходит, а вот налево от жены сходил крайне неудачно – так, что стал первым президентом США, которого официально признали преступником.

Как установил процесс, в 2016 году Трамп через своего адвоката по фамилии Коэн дал взятку в 130 тысяч долларов порноактрисе с псевдонимом Сторми Дэниэлс, чтобы она никому не рассказывала об их связи. Он тогда тоже претендовал на президентский пост от консервативной и религиозной партии, так что обнародование интрижки было бы весьма некстати. Платить порнозвездам за молчание о сексе в США пока еще законно, но для кандидатов в президенты есть нюанс: они должны документально отчитываться о тратах на предвыборную кампанию, включая и такие расходы на имидж, как взятки порноактрисам.

Тридцать с лишним пунктов обвинения - это по большей части конкретные документы, в которых замаскировали срамную взятку: каждый случай подлога - отдельное преступление. При максимально суровом приговоре - по четыре года за каждую бумажку.

У Дэниэлс к Трампу претензий нет, а сам Трамп отрицает все пункты, и впечатление такое, будто врет - как тот самый изменщик, который твердо решил ни в чем не признаваться. История вырисовывается абсолютно непротиворечивая: легко поверить, что Трамп сделал именно то, в чем его обвиняют. Но еще очевиднее другое:

это политическая расправа над лидером оппозиции по распространенной в диктатурах формуле «друзьям все, а врагам закон», где предлогом выступило классическое «преступление без потерпевших».

При этом Трампа заложил (в смысле - предал) тот самый адвокат Коэн, с которым поработали ловкие люди. А в публичный скандал эту историю превратило издание The Wall Street Journal, принадлежащее Руперту Мердоку - жутко влиятельному республиканскому медиамагнату и серому кардиналу англосаксонских консерваторов. То есть изначально Коэна и Дэниэлс расчехлили внутрипартийные враги Трампа, ничего в итоге не добившись, и лишь спустя годы затратная интрижка пригодилась демократам, которые довели дело до конца, хотя многие считали, что не посмеют.

Но они посмели, и вот почему.

Последние две-три недели обслуга правящей партии в мейнстримных СМИ буквально взывала к какому-нибудь резервному плану, потому что кампания действующего президента Джо Байдена катится под откос: несмотря на все заклинания и траты на рекламу, он продолжает отставать от Трампа почти во всех т.н. «спорных штатах», где голосование определит итог президентских выборов. Социологи объясняют это тем, что избирателей отпугивает возрастные изменения в президенте Байдене, а сделать с этим что-либо нельзя - дальше только хуже будет.

Осознавая, что дело дрянь, демократы гадали о том, каким будет «план В», робко надеясь, что Байден сам откажется от номинации, а партийные бонзы выудят из рукава какую-нибудь новую карту, лучше всего - Мишель Обаму.

Как видно теперь, план у администрации Байдена по сохранению власти действительно был - и он был прост, как дубина неандертальца. Главную помеху к тому, чтобы дряхлый старец занимал Белый дом еще четыре года, можно просто посадить в тюрьму. Это не лишит Трампы возможности баллотироваться, но вести кампанию ему придется с той стороны решетки, а это сильно ограничивает в маневрах.

Впрочем, сядет ли Трамп на самом деле зависит сейчас от судьи. Если четыре года за каждый пункт - это максимальная планка, то минимальная вообще не определена. Согласно практике, впервые обвиненному в преступлении низшей тяжести (а у Трампа как раз такое) должны назначить символическое наказание, пусть даже он не сможет предоставить положительную характеристику с места работы (а Трамп не сможет, если понимать под таким местом Белый дом).

Но реальный срок даже в три месяца - это тот самый «тюк» дубинкой по голове, который выбивает кандидата из кампании. У судьи есть вся полнота оснований, чтобы сделать подобный «тюк», а уговаривать его на «тюк» могут весьма влиятельные люди.

Интрига будет держаться вплоть до 11 июля, когда огласят приговор. Четыре дня спустя республиканцы должны официально выдвинуть Трампа в президенты. Полтора месяца им предстоит гадать, посадят их фаворита или не посадят, что неизбежно спровоцирует антитрамповские группы в партии на попытки реванша с вроде бы логичным доводом «мы не можем так рисковать, давайте искать другого кандидата».

Эти полтора месяца пространство для торга, когда Трампа или его партию попытаются уговорить «по-хорошему» - занести дубину, но все же не тюкнуть, потому что политическая расправа остается политической расправой, что для разобщенной нации и разделенной страны чревато гражданской войной. Байдену нужен Белый дом, а гражданская война пока не нужна.

Впрочем, у старцев, которые путают свою сестру со своей женой и забывают, где находятся, часто бывает странный взгляд на мир и на собственные интересы. Теперь мы точно знаем, что вашингтонский старец упрямо выбрал удержание власти, а какую плату за это он считает приемлемой, никто пока не знает, включая самого Байдена.

Будет смешно, если Трамп не сможет отбиться даже через апелляцию и его действительно посадят, но он все равно выиграет выборы. Это был бы наиболее интересный вариант развития событий, но не самый лучший.

Потому что лучший (в смысле - лучший для России) такой, какой породил бы в США смуту вместо выборов и сепаратизм вместо инаугурации, что заставит Вашингтон надолго забыть об Украине и других проектах по сдерживанию РФ. Этот вариант проглядываться в случае реальной посадки Трампа, которая взбесит не только его электорат.

Когда ради дряхлого старца перечеркивают многолетние правила политической борьбы и идут на полицейские меры, вероятное последствие - это революционный взрыв, бунт, побоище.

Россию устроил бы и любой комфортный для американцев вариант, лишь бы они перестали лезть в ее дела и финансировать ведущиеся против нее бои. Но если по-хорошему не получается, и самый реалистичный способ нашего расхода на этом участке истории - гражданская война в США, пусть будет гражданская война в США. Это надежнее, чем победа на выборах Трампа как теоретического «кандидата мира».