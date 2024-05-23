Главный вопрос войны в США доверили решать певице

Tекст: Дмитрий Бавырин

Рейтинг президента США Джо Байдена в очередной раз пробил дно и достиг рекордно низкого показателя в 36% одобрения, согласно опросу от агентства Reuters и компании Ipsos.

Выводы социологического исследования от Redfield & Wilton Strategies, опубликованные в Newsweek, для Байдена тоже неутешительные, а в каком-то смысле даже оскорбительные. Почти четверть – 22% американцев из числа тех, кто проголосовал за него на выборах 2020 года, готовы поменять свой выбор и проголосовать за Дональда Трампа, если того поддержит певица Тейлор Свифт.

Для русского уха это звучит странно и почти безумно, хотя и не в том, что касается непопулярности Байдена. С Байденом все понятно – даже из-за океана видно, что американский лидер теряет адекватность на ходу и ходит тоже с трудом. Для самих американцев эта проблема, понятно, гораздо заметнее, но важнее для них другая.

Как сказано в новом отчете Федеральной резервной системы США, почти две трети граждан переживают сейчас ухудшение своего финансового положения, а каждый пятый – сильное ухудшение. В таких условиях, как показывает американская история, действующие президенты выборы почти никогда не выигрывают: перед тем как пройтись до избирательного участка, электорат сверяется со своим кошельком.

Если в условиях экономического спада, внешнеполитических провалов и сомнительной дееспособности президента госпожа Свифт предложит народу проголосовать за оппозицию, логика в ее словах точно будет. Осталось объяснить, а что это за Великий Гудвин такой – Тейлор Свифт, от мнения которой якобы зависит победитель ноябрьских выборов в США? В отличие от ситуации с Байденом, о роли госпожи Свифт в американской истории русские люди могут и не знать.

Если коротко, она – кумир. Такой, каким были Элвис Пресли и Майкл Джексон, а также Beatles с поправкой на то, что американцы служат только доморощенным кумирам, а к чужим относятся без пиетета: «битлов» даже не пустили на гастроли в США, когда Джон Леннон в одном из интервью заявил, будто его группа популярнее Иисуса Христа.

Тейлор Свифт может дать всем вышеперечисленным фору (кроме, разумеется, Иисуса Христа). Каждого из них «короновали» в каком-то одном жанре музыки, а Свифт много экспериментирует и сочетает в своем творчестве несколько из них, в первую очередь поп, рок и кантри, с которого начинала. Сейчас ей 34 года, но она уже побила множество рекордов индустрии в области популярности, продаж и количества наград.

Свифт обладает огромным влиянием не только в музыкальной отрасли, но и в стране вообще. От ее мнения регулярно отталкиваются законодатели, например, в этом году в США наверняка примут закон, запрещающий изготовление видео с цифровыми моделями реальных людей без их на то согласия, а пролоббировала этот законопроект именно Свифт.

Кроме того, Свифт – миллиардерша. Ровно миллиард долларов она заработала за один прошлогодний гастрольный тур, что тоже – мировой рекорд.

Но главное в ней все же не это, а то, что она стала человеком, который успешнее всех объединяет расколотую сейчас страну. В США Свифт любят демократы и республиканцы, женщины и мужчины, юные и взрослые – всего, по данным The Times, к поклонникам певицы причисляют себя 53% совершеннолетних граждан. Про нее говорят, что Тейлор Свифт – это и есть Америка.

Косвенным доказательством того, что от мнения этой женщины зависит даже исход президентских выборов, является поведение Дональда Трампа. Он натурально (хотя и заочно) уговаривает певицу не выступать в пользу Байдена, перечисляя в своих постах доводы против.

«Она не может поддерживать мошенника Джо Байдена, худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны, и быть нелояльной человеку, который дал заработать ей столько денег», – заявил Трамп, имея в виду закон об урегулировании ряда вопросов по авторскому праву, подписанный им в 2018 году.

Обычно Трамп так себя не ведет. Если кто-нибудь от него не в восторге, он выставляет мнение этого человека как никчемное. Теперь же, изнутри зная силу индустрии развлечений, самоуверенный миллиардер практически лебезит перед певицей.

Со стороны Байдена, как утверждает The New York Times, этим же занимаются помощники. Кроме того, Демократическая партия начала вербовать избирателей прямо на концертах Свифт, собирающей по стране стадионы. Расчет, судя по всему, на то, что сама певица исповедует довольно либеральные взгляды, как в среде шоу-бизнеса и принято, например, называет себя феминисткой и поддерживает секс-меньшинства.

В то же время базовый для нее жанр – это кантри, а кантри – это музыка американского Юга и сельской провинции, то есть прежде всего – республиканцев. Может быть, поэтому Свифт в партийную политику почти не лезет – хочет быть артисткой для всех. Она озвучила некоторые слова поддержки в адрес Байдена перед выборами 2020 года, но у нее их буквально вытащили изо рта в ходе интервью. Четыре года спустя она на эту тему помалкивает, хотя комплимента от нее алчут оба основных кандидата в президенты.

Это может показаться пиком американского инфантилизма, благо в прежние (и, как считают многие, лучшие) для Америки годы шоу-бизнес стабильно агитировал за демократов – за вычетом все тех же кантри-исполнителей, и нельзя сказать, что хоть кто-то из многочисленных «звезд» смог определить результат выборов. Сколь бы ни был популярен в прошлом «демократический» рок-н-ролл, избиратель в те же годы предпочитал консерваторов вроде Ричарда Никсона или Рональда Рейгана.

А теперь американскому избирателю трудно. И это не его вина, это последствия системного политического кризиса, который превратил соперничество между главными партиями страны в холодную гражданскую войну. Эта война вынесла наверх двух политиков, про которых многие, окажись на месте американцев, сказали бы – оба хуже.

Один из них глубокий старик, который иногда путает не только Австрию с Австралией, но и свою жену со своей сестрой. Он привел США к чувствительным военным поражениям, множественным экономическим трудностям и небывалому миграционному кризису, однако мейнстримные медиа предлагают считать, что только этот патриарх с проворовавшейся семейкой способен спасти американскую демократию от «фашистской угрозы».

Его конкурент не то чтобы «фашистская угроза», но тоже – глубоко скандальный персонаж, нарцисс и эгоцентрик, который регулярно несет по кочкам полную чушь и раздает заведомо невыполнимые обещания. Если из России смотреть, Трамп, конечно, выглядит адекватнее Байдена, но тоже - не предел мечтаний, не рубль и не апельсин (разве что иногда напоминает апельсин излишками автозагара).

Когда народ доводят до подобного выбора, разумным методом его разрешения кажется даже подбрасывание монетки. Ориентировка на мнение самой популярной артистки страны есть метод как минимум не хуже.

Точнее, этот метод был бы приемлемым, если бы не риск начала третьей мировой и первой ядерной войн, до которых грозит довести нынешняя политика США по сдерживанию России на Украине.

Сколь бы ни был плох Трамп, он – кандидат мира, внятно и неоднократно пообещавший завершить боевые действия и прийти к взаимоприемлемому соглашению с Москвой. Вполне возможно, у него ничего из этого не получится – «вашингтонское болото» не даст, но он хотя бы хочет попробовать.

А Байден изначально кандидат «ястребов» и таких методов, которые уже привели ко второй холодной войне и вооруженному конфликту в Европе. Поскольку он хочет продолжать, Тейлор Свифт лучше задуматься, где бы ей больше понравилось петь – на саммите мира в ООН или перед солдатами у линии фронта на фоне ядерного гриба.

Если забыть, что это выбор между Трампом и Байденом, это действительно простой выбор.