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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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              Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

              Талиб Квели стал жертвой русофобского мифа   27 февраля 2020, 13:02
              Фото: Byron Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
              Текст: Станислав Борзяков

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              В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики.

              Началась эта удивительная история с русофобским оттенком с обычного для современных США разговора о «белых привилегиях».

              Борьба американских негров за свои права имеет долгую историю и актуальна по сей день: в качестве примера можно взять ситуацию в сфере образования или безнаказанные убийства полицейскими невиновных, вызвавших подозрение только цветом своей кожи.

              Никакая борьба не обходится без перегибов, поэтому местами правозащитная повестка чернокожих стала напоминать антибелый расизм, местами – борьбу за привилегии, а главное, что стала политическим оружием в руках Демократической партии США. Бывает достаточно любого, даже самого невинного повода, чтобы обозвать оппонента расистом и тем самым обеспечить его травлю

              Иногда это принимает формы «борьбы с врагами народа». А иногда столь нелепо, что просто комично, как и в данном случае.

              Несколько дней назад весьма известный и чрезвычайно разговорчивый в твиттере рэпер Талиб Квели написал, что существование белых привилегий может отрицать только белый расист. Это достаточно распространенное для американских леваков и строго обязательное для чернокожих активистов утверждение.

              Спорить с этим утверждением можно только для того, чтобы получить ультимативное обвинение в расизме: какие-либо контрдоводы услышаны не будут, это сродни святому закону или неконтролируемой истерике. Очевидно не зная этого, в дискуссию решил вступить относительно известный российский рэпер – I1, заметивший, что в его стране проблема «белых привилегий» по ряду причин (приведены были исторические, хотя есть, например, и этнические) просто не актуальна.

              В ответ он получил от Квели прозрачное обвинение в расизме (было заявлено, что такая ситуация в России и есть «белые привилегии»), после чего к дискуссии присоединились другие мастера разговорного жанра из РФ. Их американец припечатал другим штампом – назвал тупыми личностями, не имеющими ни знаний, ни опыта, чтобы рассказывать черному про расизм. И понеслось.

              Сперва Квели корректно пытались объяснить, что он чересчур категоричен, что он не прав просто по фактам и не представляет себе ситуацию в РФ. Однако звезда проявила упрямство и настойчивость, ввиду чего скоро столкнулась с «русским онлайн-характером», другими словами – с потоком юмора, иронии и того, что называют троллинг.

              Например, Квели стали в шутку рассказывать про «русских рэперов-расистов», используя для этого случайные фотографии и даже фотожабы. Например, фотографию известного радикала Тесака выдали за фотографию не менее известного рэпера Оксимирона. А кадр из комедии «Гитлер капут», в эпизоде которой снялся Тимати, предъявили как доказательство неонацистских взглядов последнего. 

              После того, как кто-то познакомил Квели со снимком, на котором рэпер Виктор СД одной рукой делает жест, похожий на «зигу», а другой приобнимет за плечи артиста Михаила Боярского («MC Kanalya» и «нацист в шляпе» – так его охарактеризовали русские шутники), американца буквально прорвало: он воспринял это все за чистую монету и ринулся в неравный бой.

              К настоящему моменту эта огненная (как выражаются в Рунете) перепалка длится уже четвертый день, и Квели по-прежнему выкладывает подсунутый ему стеб как свидетельство поголовного расизма российских рэперов («не случайно они сплошь белые», язвит публика).

              Это в корне противоречит действительности (для рэперов в РФ характерны как раз антифашистские взгляды) и уморительно выглядит. Однако содержит в себе проблему.

              Одним из антироссийских мифов, наиболее активно тиражируемых на Западе, является миф о России как этнонационалистическом государстве и русских как нации расистов. В качестве «лыка в строку» используется всё – война в Чечне, конфликт на Украине, инциденты среди футбольных фанатов.

              Всего два года прошло с тех пор, как британские СМИ наперебой отговаривали своих читателей, особенно темнокожих, приезжать в Россию на мундиаль, поскольку их там непременно изобьют опасные русские националисты, от которых буквально прохода нет. Кое-кто впоследствии извинялся,

              но извинений было значительно меньше, чем голословных обвинений.

              В реальности идеи этнического национализма давно и однозначно признаны российской властью опасными для государственности. Президент жестко требует от правоохранительных органов пресекать проявления этнонационализма и неофашизма. Активно применяется статья 282, аналога которой в США в принципе нет.

              В общем и целом, взгляд официальной Москвы на этнический национализм очень близок к тому, который исповедуют «прогрессивные круги» на Западе – европейские либералы и американские демократы. Им крайне неудобно признавать такое положение дел в «авторитарной» и консервативной по многим другим вопросам России – педалировать миф о националистической угрозе с ее стороны гораздо удобнее, благо он бьет сразу и по России, и по идеологическим оппонентам либералов.

              Примечательно, что эта искусственная мифология побудила некоторых ультраправых в США и ЕС относиться к России хорошо – как бы «назло» своим противникам. На практике это дало, например, публицистов и блогеров, которые периодически хвалят Владимира Путина за этнический национализм, хотя он его очевидный противник.

              Это, конечно, сугубо параллельная реальность, но она – часть имиджа России как государства. И тот же Квели, судя по всему, является типичной жертвой пропаганды, которую в припадке праведной ярости теперь тиражирует сам. Из России это выглядит просто смешно, но многомиллионная аудитория музыканта в США не будет разбираться, кто на самом деле такие – Михаил Боярский и Тимати. Теперь достаточно их совместных фотографий с Владимиром Путиным, чтобы назвать президента России фюрером (что и сделали некоторые подписчики Квели).

              Это не просто бросает тень на Россию и ее имидж в других странах. Гораздо обиднее, что это обесценивает наш реальный козырь, который должен являться частью нашей «мягкой силы».

              Не все в РФ это осознают, но с учетом международного тренда на борьбу с неравенством и истеричных кампаний в западных СМИ действительно важной частью нашей истории является отсутствие в ней структурированного расизма.

              Когда Александров снял свой «Цирк», чернокожих в США пускали далеко не во все кинотеатры.

              Россия никогда не колонизировала Африку, русские никогда не держали чернокожих в зоопарках, в качестве рабов и за людей второго сорта. При этом наш главный национальный поэт по корням происходит из Африки – даже это сейчас важно в контексте международной борьбы за умы.

              Если в 1990-х годах Россия позиционировалась в США как отсталое государство, которому нужно многому научиться, то с позиции актуальных политических трендов, это мы гораздо более прогрессивные в вопросах прав женщин и чернокожих, так что это у нас можно многому поучиться.    

              Это вопиющее несоответствие тому образу России, который пытаются создать ее противники, либо замалчивают, либо заменяют на откровенное вранье. Поэтому истерика Квели хотя и смешна, но отнюдь не безобидна, поскольку укореняет в сознании обывателей антироссийский миф, сознательно использующийся нашими противниками как противодействие нашей «мягкой силе». 

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