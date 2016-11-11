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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 11 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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          Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

          Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессы   26 февраля 2019, 13:30
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Никифорова

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          Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»?

          Накал латентной гражданской войны в США особенно хорошо виден, когда левая общественность вдруг скопом набрасывается на какого-нибудь несчастного. На стороне «демократов» тут же выступают практически все СМИ. Социальные активисты организуют девятый вал народного гнева в соцсетях. А поводы для этой травли становятся все незначительнее. Как будто общественное противостояние ждет любого повода, чтобы вспыхнуть вновь.

          В январе новым врагом народа был объявлен шестнадцатилетний Ник Сандман. Всего за пару дней ничем не примечательный школьник попал во все заголовки. Но пятнадцать минут славы, которые пророчески обещал каждому американцу Энди Уорхол, обернулись для Сандмана настоящим кошмаром.

          История началась 18 января у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Это традиционная точка сбора разных протестных групп. В этот день здесь оказалось сразу три компании. Учащиеся Ковингтонского католического колледжа приехали из Кентукки, чтобы выступить против абортов. У мемориала Линкольна они уже не митинговали, а просто ждали свой автобус. Тут же били в барабаны и распевали национальные песни, утверждая свою идентичность, представители коренных индейских племен. Рядышком митинговали немногочисленные, но шумные представители вашингтонской группировки «Черные евреи-израэлиты».

          «Черные евреи-израэлиты» – это одна из самых экзотических религиозных сект США. Ее члены верят в то, что американские негры являются настоящими представителями ветхозаветного «народа Израиля», а современные евреи – это просто самозванцы. Как отмечают правозащитники, радикальное крыло этой группировки зачастую проявляет «черный расизм», а также антисемитизм. Верования «черных евреев» предписывают им обрезание, строгое вегетарианство, ношение одежды из натуральных тканей, а также многоженство. Злые языки называют их «полными психами».

          18 января именно афроамериканцы вели себя агрессивнее всех. Они приставали к прохожим и другим демонстрантам, ругались и выкрикивали расистские речовки. Школьников из Ковингтона они обзывали «жертвами инцеста», «расистами» и «белыми крекерами». Посовещавшись, школьники, чтобы заглушить их, стали петь песни, а также выкрикивать свои традиционные кричалки.

          В какой-то момент «черные евреи» объединились с индейцами, бившими в барабаны, и вместе пошли на белых школьников из Кентукки. Те продолжали петь. Один из индейцев племени омаха Натан Филипс бил в барабан прямо перед мальчиком Ником Сандманом. Ник улыбнулся, глядя на пожилого человека, и попал под прицел многочисленных мобильников и фотоаппаратов.

          Спустя несколько часов некие левые активисты запостили в соцсетях фото Ника Сандмана и Натана Филипса. Картинка получилась такая: белый подросток в красной кепке «Сделаем Америку снова великой» широко улыбается, глядя в измученное небритое лицо старого индейца.

          В комментариях белого подростка моментально обозвали расистом, фашистом и ку-клукс-клановцем. Его улыбку – высокомерной, надменной и агрессивной. Заодно досталось и Дональду Трампу, чей слоган был написан на кепке подростка – мол, только при нем страна докатилась до того, что здесь белые открыто издеваются над индейцами. Прошлись по католичеству. Одноклассников Сандмана прозвали в соцсетях «Ковингтонско-Католическими Кадетами», намекая на созвучие с ККК – Ку-Клукс-Кланом.

          Респектабельные СМИ мигом оседлали эту волну. В когда-то уважаемых газетах стали одна за другой выходить статьи, в которых «очевидцы» описывали, как буянили школьники из Кентукки. Они якобы окружили бедного Натана Филипса, выкрикивали ему в лицо расистские оскорбления и угрозы, толкали его и прочее. Сам Филипс с готовностью все факты издевательств подтверждал.

          Руководство Ковингтонской католической школы и местная епархия принесли свои извинения «жертве харассмента».

          Школьников пообещали примерно наказать.

          Мэр Ковингтона заявил прессе, что совершенно не поддерживает расизм, а большинство жителей Ковингтона «совсем не такие».

          Но тут школьники отошли от шока и стали выступать со своими заявлениями. Начала вырисовываться реальная картина произошедшего. Постепенно выяснилось, что все, о чем писали «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост» и озабоченно докладывало CNN, было выдумано чуть более чем полностью. Школьники Ковингтона утверждают, что весь скандал затеяли хамоватые «Черные евреи». Они выкрикивали оскорбления, а вскоре к ним присоединились и протестующие индейцы – они кричали, что «белые украли у них землю», и требовали от школьников «убираться к себе в Европу». Все это полностью подтверждается видеозаписью, доступной в интернете.

          Ник Сандман рассказал, что Натан Филипс подошел к нему вплотную, бил в барабан и пел прямо перед ним. «Я не взаимодействовал с этим протестующим, – поведал Сандман. – Я не разговаривал с ним. Я не делал никаких агрессивных выпадов или угрожающих жестов... Я понял, что у всех присутствующих есть камеры и, возможно, сейчас какие-то взрослые пытаются использовать нас, подростков, для некоей провокации... Я не строил рожи... Я только один раз улыбнулся протестующему, чтобы дать ему понять, что меня не удастся разозлить, обидеть или спровоцировать».

          Заявление Сандмана было опубликовано, но гнев масс было уже не остановить. К этому времени личность Сандмана, его адрес и имена родителей были давно установлены и опубликованы. Шестнадцатилетний мальчик стал получать угрозы.

          Поспешили ввязаться в свару и голливудские звезды. Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс написал в Твиттере про «издевательства над индейцем»: «Это поразительно. Невежество. Озлобление. Неуважение. К сожалению, это тренд... Мы словно возвращаемся в самые мрачные времена нашей истории». К нему присоединилась актриса Алиса Милано, начинавшая свою кинокарьеру в фильмах для взрослых: «Вот она, Америка Трампа... Я плачу. Куда катится наша молодежь?!»

          Видео из Вашингтона было доступно в интернете. Если просмотреть его до конца, хорошо видно, что школьники из Ковингтона никого не прессовали. Скорее, они сами оказались жертвами расизма. Но журналисты не дали себе труд внимательно просмотреть видео. Вместо этого они писали бесконечные статьи о том, до чего дошла американская молодежь под руководством Дональда Трампа. В статьях «Вашингтон пост» так напрямик и было сказано: мол, очевидцы сообщили, что школьники из Ковингтона выкрикивали слоган «Построить стену!». Да, на видеозаписи этого не слышно, но мы доверяем очевидцам.

          Оправдаться Сандману и другим школьникам было просто негде.

          Только «Фокс Ньюс» да «Брейтбарт» пытались осветить ситуацию более или менее объективно. Со всех информационных платформ на врагов общества лились потоки оскорблений и клеветы, а ответить им было просто негде.

          Возмущенные травлей родители Сандмана наняли юристов и подали в суд на газету «Вашингтон пост». Она принадлежит главному врагу Трампа олигарху Джеффу Безосу и сполна использовала «дело Сандмана», чтобы наехать на президента. Сумма иска составила неслабые двести пятьдесят миллионов долларов – это ровно столько, сколько миллиардер заплатил за «Вашингтон пост» в 2013 году.

          Юристы газеты заявили, что будут «беззаветно сражаться», отстаивая невиновность журналистов. Никаких извинений Сандману и другим школьникам предложено не было. Не вышло и никаких опровержений – хотя ложь ведущих СМИ была многократно доказана.

          Со стороны ситуация, когда самые влиятельные СМИ страны разжигают травлю шестнадцатилетнего «диссидента» за то, что он носит кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой», выглядит просто дико. Крис Эванс в чем-то прав: американцы действительно возвращаются в самые мрачные времена своей истории – времена охоты на ведьм.

          Но эффект информационного пузыря, в котором живет рядовой американец, таков, что в массовой травле Сандмана жители страны не видят ничего необычного. Ни одно из влиятельных «демократических» СМИ не покритиковало коллег и не покаялось за некритичное использование откровенно лживой информации. Никто особо не заступился за подростков, ставших жертвами клеветы и угроз. Не нашлось ни одного «независимого журналиста», который, как это любят показывать в американском кино, разоблачил бы недобросовестных пропагандистов.

          Идейная война давно уже ведется в США безо всяких правил. Случай Сандмана показал, что теперь в ней не щадят даже детей. Накал взаимного озлобления таков, словно оно вот-вот перерастет в реальное кровопролитие.


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