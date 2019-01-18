В США оправдали пытавшихся скрыть убийство темнокожего подростка полицейских

Окружной суд в американском штате Иллинойс оправдал трех сотрудников полиции, обвинявшихся в намеренном сокрытии информации об убийстве 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда белым полицейским Джейсоном Ван Дайком.

Американское издание Chicago Tribune сообщило, что в ноябре 2018 года прокуратура в Иллинойсе обвинила трех сотрудников полиции – Дэвида Марча, Томаса Гэффни и Джозефа Уолша – в том, что они пытались скрыть информацию о действиях Вана Дайка, который был признан виновным в убийстве темнокожего подростка Лакуана Макдональда, передает ТАСС.

Полицейские, предположительно рассчитывая помочь Ван Дайку избежать наказания, включили заведомо ложную информацию в отчет. Они утверждали, что подросток якобы намеревался напасть на полицейских, а также пытался встать на ноги после того, как в него уже несколько раз выстрелили.

Однако благодаря видеозаписи с места инцидента удалось выяснить, что Ван Дайк, подъехав с двумя сослуживцами к идущему посреди трассы подростку, вышел из машины и более десятка раз выстрелил в него с расстояния нескольких метров.

Вопреки имеющейся видеозаписи и показаний обвиняемых, судья Доминика Стивенсон посчитала, что представленных доказательств недостаточно, чтобы обвинить трех сотрудников полиции в попытках скрыть информацию.

Издание констатирует, что родственники Макдональда, а также представители ряда общественных организаций подвергли критике решение Стивенсон.

Напомним, в октябре прошлого года Джейсон Ван Дайк был признан виновным в резонансном убийстве 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда, которое привело к массовым акциям протеста осенью 2014 года.