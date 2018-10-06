Белый полицейский признан виновным в убийстве темнокожего подростка в США

Жюри присяжных в городе Чикаго вынесло решение о виновности белого американского полицейского Джейсона Ван Дайка в резонансном убийстве 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда, которое привело к массовым акциям протеста осенью 2014 года.

Жюри присяжных признало Ван Дайка виновным в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Судья отказал полицейскому в освобождении под залог до момент вынесения приговора, Ван Дайк был взят под стражу в зале суда. Дата оглашения окончательного вердикта пока неизвестна. Стражу порядка может грозить около 20 лет лишения свободы.

Напомним, по словам белого патрульного, застреленный им темнокожий подросток якобы угрожал ему ножом. Однако после публикации видео инцидента стало очевидно, что Ван Дайк безосновательно застрелил погибшего с расстояния нескольких метров прямо посреди трассы, выпустив в него 16 пуль.

Комментируя отношение американских полицейских к афроамериканцам, президент России Владимир Путин отметил, что борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг был бы разочарован произволом полиции в США.