Россию отучат от рэпа радикальным способом

Среди законодателей зашла речь о фактическом запрете целого культурного пласта – русского рэпа. К борьбе с ним уже подключили Генпрокуратуру, а основное обвинение – экстремизм в текстах. На фоне трагедии в Керчи оно кажется обоснованным, но выкорчевать весь рэп явно не удастся – да и нужно ли? Ведь мотивы у его врагов куда менее благородные, чем «спасение молодежи».

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку скорректировать музыкальные вкусы граждан страны и запретить «псевдомузыкальные собрания и официальные концерты рэперов». Вроде бы не бессрочно, а до «нормализации ситуации в молодежной среде», но поскольку критерий предельно размытый, можно считать, что бессрочно. «Законного» рэпа мы уже не услышим.

Причина – экстремизм. «Тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан», - бьет тревогу парламентарий. По его данным, «именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия», а рэп-батлы «становятся площадками для конфликтов, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов». «Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершивших неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах», - подчеркивает народный избранник, намекая кавычками, что рэп – это вообще не музыка.

Можно предположить, что на столь эмоциональное письмо депутата вдохновил недавний скандал вокруг клипа на трек известного рэпера Оксмирона (Oxxxymiron) «Последний звонок». В этой композиции лирический герой автора расстреливает свой класс, а видеоряд показывает – как именно расстреливает. Ролик уже заблокирован на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» по требованию «Роскомнадзора», причем, ведомство легко понять: после трагедии в Керчи все на нервах.

Однако, чтобы не возникало ложного ощущения, будто гидру экстремизма задушили в зародыше, уточним два момента. Во-первых, трек «Последний звонок» был выпущен в апреле 2009 года, став первым полноценным хитом тогда еще малоизвестного артиста. Во-вторых, клип на этот трек – кустарная поделка фанатов рэпера и представляет собой нарезку сцен из эстонского фильма «Класс» на ту же тему школьной стрельбы. Этот фильм вышел в российский прокат в 2010 году, газета ВЗГЛЯД публиковала подробную рецензию на него.

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров (фото: lenoblzaks.ru)

То есть у видео не только с экстремизмом проблемы, но и с соблюдением авторских прав. В любом случае, сейчас угроза со стороны ролика, будем считать, устранена, но депутату Петрову этого мало, и он требует от генпрокурора прижать к ногтю рэп в целом, как жанр. Именно рэп, хотя по части вовлеченности в наркопотребление, экстремизм и конфликты ему могут дать фору многие другие музыкальные направления – от техно до Оi, от блатняка до рок-н-ролла. Но сейчас самое больная точка – Керчь, на слуху – Оксимирон, так что давить будем именно рэп, а нем всю музыку сразу (до этого пока дошли только красные кхмеры, талибы и ИГИЛ*).

Но если народный избранник действительно вдохновился скандалом вокруг «Последнего звонка», то сделал это очень странным образом. Данный скандал сам по себе – наглядный кейс той юридической практики, на основе которой в государстве Российская Федерация происходит борьба с экстремизмом и другой «вредной информацией» в информационном пространстве.

Суд выносит решение о признании того или иного произведения экстремистским и запрещает его распространение на территории РФ. На этом основании Роскомнадзор требует от провайдеров произвести блокировку, а в ряде случаев может требовать это вне решения суда – по собственному почину. Поскольку за неподчинение предусмотрены санкции, провайдеры подчиняются.

Так это происходит по закону, и Генпрокуратура при этом процессе не требуется (Роскомнадзор – подразделение Минсвязи).

Очевидно, Владимир Петров не знаком со сложившейся практикой и действующим законодательством на этот счет. Поэтому и требует запретить все рэп-концерты сразу – чтобы два раза не вставать.

С музыкальными жанрами в целом, как известно, боролись при советской власти (результат известен). Однако действующий российский депутат ориентируется на практики еще более архаичные и отставшие от советских века примерно на полтора. К сожалению, это не гипербола.

Комментируя своё письмо «Интерфаксу», Петров заявляет: «Необходимо проверить тексты этих песен (русского рэпа – ВЗГЛЯД) по части статьи о призыве к экстремизму... Должна быть грань добра и зла, и её должен определять генпрокурор».

Во времена царского абсолютизма не только существовала обязательная предварительная цензура (сейчас она, напомним, прямо запрещена Конституцией, но не всякий депутат читал Конституцию). Подчас эту предварительную цензуру лично осуществляли самые высокие сановники. Например, император Николай I выступал цензором для Александра Пушкина. У Оксимирона, Гнойного, Фейса и других значимость ниже – им сгодится и генпрокурор.

У генпрокурора Российской Федерации сейчас нет более актуальных занятий и насущных проблем, чем ревизия всего русского рэп-наследия. Но если вдруг есть, то письмо депутата к барину может показаться кому-нибудь вопиющей глупостью, происходящей от незнания законов собственной страны.

Но это, конечно же, не так. Депутат Петров человек совсем не глупый и точно знает, чего он хочет. В 2015 году он занял 38 место в списке самых состоятельных чиновников РФ, составленном Forbes на основании официальных деклараций (общий доход – 239.2 млн рублей). И, кстати, в том же году вышел из партии «Единая Россия» (ряды ее регионального руководства он покинул еще двумя годами ранее), но пока что продолжает депутатствовать.

Его очевидно абсурдное письмо на имя – ни много, ни мало – генпрокурора объясняется просто.

На эту тему

«Полезно любое упоминание, кроме некролога». Цитату приписывают разным авторам – от Уинстона Черчилля до Марка Твена, но этот принцип как рекламы, так и публичной политики (сиречь саморекламы политиков) актуален до сих пор. Особенно актуален – во втором и третьем эшелоне, для тех, чье политическое будущее не гарантировано партийным и аппаратным положением. Таким политикам просто необходимо как-то заинтересовывать СМИ и через это – напоминать о своем существовании избирателям.

«Кто людям помогает, тот тратит время зря: хорошими делами прославиться нельзя», - пела старуха Шапокляк. А вот прославиться хайпом – это теперь запросто.

Отсюда этот нескончаемый вал заведомо непроходных инициатив, скандальных заявлений, безграмотных законопроектов и открытых писем, чьими адресатами выступают наиболее высокие чины. Письмо Петрова распространило РИА «Новости», уточнив, что текст имеется в распоряжении агентства. Как оно туда попало, известно – как и всегда. Пиарщики борющихся за свою упоминаемость политиков рассылают такие тексты по СМИ, выдумывая для «шапки» что-нибудь максимально резкое, громкое, цепляющее – и обязательно на «горячую» тему дня. И если это вдруг не тупиковый законопроект, а просто письмо, то генпрокурору – не меньше (поминать всуе президента пока все-таки стесняются).

Потом о «смешной», «ужасной», «радикальной», но обязательно яркой и актуальной инициативе напишут другие СМИ, которым инициатор с удовольствием даст свой комментарий. Идеально при этом – получить приглашение на федеральное ТВ в какое-нибудь ток-шоу, и за этим дело не станет: редакторы дневных программ в поте лица ищут новые скандалы и подходы к ним, так как Украина давно всем надоела.

Подобным промышляют не только некоторые региональные, но и некоторые федеральные депутаты. Работающим с ним людям известно: достаточно просто пошутить в неформальной обстановке, выдумав какую-нибудь заведомо дурацкую, но потенциально громкую инициативу (например, о запрете кока-колы), - и через месяц-другой шутка может превратиться в обреченный законопроект за подписью того самого депутата (основной жанр – «запретить», реже встречается «раздать»).

В конечном итоге можно будет гуглить свою фамилию и радоваться полученному «информационному выхлопу». Пройдет ли при этом свежесочиненная и скандально упакованная инициатива – не важно. Не для того она писалась, чтобы внедрять в нашу жизнь, а для того, чтобы мы поговорили об ее авторе.

Ленинградский депутат Петров в таких манипуляциях большой мастер.

В разное время он предлагал переселить в Россию императорский дом Романовых, учредить день трезвости, ввести налог на жарку шашлыка на природе и снабдить всех избранных депутатов селфи-палками для фотографирования с любимыми избирателями.

Последние две инициативы были оформлены не в виде письма генпрокурору или патриарху, а в виде законопроектов (так и не ставших, разумеется, законами; система их утверждения в стране пусть не идеальна, но в уме и с чувством самосохранения).

Для СМИ все эти игры в упоминаемость (проще говоря пустое сотрясение воздуха ради отвлечения внимания на себя) представляют собой порочный круг, – журналисты понимают, что их разводят, но они тоже в выигрыше. Даже развенчивая правила и демонстрируя истинные мотивы игроков, ты повышаешь ту самую упоминаемость (чего игроки и добивались). Даже осознавая, что ты потратил время на обсуждение заведомой чуши, ты все равно на что-то кликнул и подучил фамилию политика (который на словах за то, чтобы оградить подростков от экстремизма, а это дело благородное и в памяти долно отложиться).

Собственно, данная статья – классический пример порочного круга, хотя мы даже не пытаемся спорить с Петровым по сути его инициативы (ведь это заведомо лишено всякого смысла).

Но есть и вероятность того, что депутат Петров просчитался. Человек, желающий, чтобы его заметили, может пожалеть, когда его действительно заметят.

Оксимирон, конечно, не Пушкин, - русские рэп-батлы (популярность, которых, кстати, спала; постепенно они возвращаются в пусть теперь уже более широкую, но нишу, более не претендуя, как еще недавно, на общенациональное явление) и сами рэперы гораздо ближе к «серебряному веку», к дуэлям Маяковского и Северянина на стихах, где победителя определял зритель. Но отечественные МС давно и убедительно доказали, что на наезд на себя могут больно и метко ранить – все тем же словом.

Так что депутат Петров рискует узнать про себя «много нового». Как правило – очень обидного. Запоминающегося. Меметичного. И в стихах. Неформальный конкурс на самое ядреное погоняло для депутата Петрова и наиболее креативную помощь его конкурентам на выборах уже начат – и потом наверняка будет очень весело, но это потом.

А пока у жителей Ленинградской области (не самой, заметим, благополучной с социально-экономической точки зрения) еще есть шанс занять депутата Петрова менее яркими, но более актуальными проблемами Ленинградской области. Представляющий их интересы человек заскучал на работе настолько, что вступил в переписку с генпрокурором о судьбах русской поэзии.