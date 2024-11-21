Сотрудники Hennessy бастовали против планов экспортировать коньяк в бочках в Китай

Tекст: Денис Тельманов

Забастовка, в которой принимают участие от 500 до 600 сотрудников, проходит в департаменте Шаранта региона Новая Аквитания. Это составляет половину всего штата компании, насчитывающего 1100 человек, сообщает Sud Ouest.

Протестующие собрались у главного офиса компании, установив барбекю и баннеры с логотипами профсоюзов. Организаторы забастовки из профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» и «Сила рабочих» заявили, что не планируют прекращать акцию и призывают к масштабной манифестации профессионалов отрасли на следующей неделе.

Компания Hennessy предложила экспортировать коньяк в бочках, чтобы избежать 35% пошлин, которые КНР наложила на импортируемые в бутылках бренди. Также Hennessy планирует найти подрядчика в Китае для бутилирования продукции. Эта мера будет тестироваться, чтобы определить влияние на качество напитка.

Сотрудники выражают опасения, что такие изменения в процессе производства могут привести к массовым сокращениям сотрудников компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обратился в ВТО с иском против пошлин Евросоюза на китайские электромобили, считая их незаконными. Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты, четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда.

