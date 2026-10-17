Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи при вирусных пневмониях

Tекст: Антон Антонов

Проект приказа Минздрава устанавливает стандарт, в котором средняя продолжительность лечения должна занять 11 дней, передает РИА «Новости».

Для диагностики заболевания предусмотрены первичные приемы инфекциониста и терапевта, а также осмотр врачом скорой медпомощи. Для лечения пневмонии в документе прописаны суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.

В перечень лабораторных методов исследования включены различные исследования крови на уровень ферритина и прокальцитонина, молекулярно-биологические исследования мазков на коронавирусы, грипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирусы и бокавирус, экспресс-исследования на вирусы гриппа A и B и аденовирус, а также общие анализы крови и мочи.

К инструментальным методам исследования отнесены электрокардиограмма, компьютерная томография органов грудной полости, рентгенография легких и пульсоксиметрия. Среди немедикаментозных методов лечения предусмотрена оксигенотерапия при заболеваниях легких, а в список лекарственных препаратов включены 13 средств, среди которых ибупрофен, парацетамол, амброксол, бромгексин, бутамират, ренгалин и другие, также документ предусматривает специальную диету.

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