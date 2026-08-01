Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.15 комментариев
Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого
Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.
«На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».
Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.
В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких. ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России. Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.