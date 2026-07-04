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Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки
Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу шести соединений и частей, отличившихся при освобождении города Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны.
Глава министерства поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Константиновки, указало ведомство в Max.
В числе отмеченных – 103-й и 78-й мотострелковые полки, 4-й и 72-й отдельные мотострелковые бригады, 6-я мотострелковая дивизия и 10-й гвардейский танковый полк.
«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение «Южной» группировки войск», – говорится в поздравительной телеграмме, адресованной 103-му гвардейскому мотострелковому полку.
В послании 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Белоусов подчеркнул, что благодаря профессионализму военных противник потерпел поражение и понес существенные потери. Глава ведомства также отметил подвиги бойцов 6-й мотострелковой дивизии, которые навсегда вписаны в историю русского воинства.
Отдельно министр выделил храбрость воинов 10-го танкового полка и 72-й бригады, которые громят врага в сложнейших условиях. Военнослужащие 78-го полка также проявили самоотверженность в упорных боях на Краматорско-Дружковском направлении, уничтожая неонацистов.
Глава военного ведомства выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение задач и верность долгу. Он выразил уверенность, что воины продолжат надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заблокировали подразделения украинской армии в Константиновке. При освобождении города Вооруженные силы России прорвали четыре рубежа обороны противника.
Президент Владимир Путин призвал повысить в звании командира 6-й мотострелковой дивизии Александра Картавкина.