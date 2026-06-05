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При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
Украинский беспилотник нанес удар по Запорожской атомной электростанции, нарушив установленный режим тишины и ранив троих восстанавливавших объект сотрудников.
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС пострадали три человека. Двое получивших ранения находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата, что привело к нарушению объявленного 5 июня режима тишины. Пострадавшими оказались специалисты Росатома, занимавшиеся восстановительными работами на станции.
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии обратить пристальное внимание на этот инцидент.
Напомним, что Лихачев уже предупреждал о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы из-за ежедневных атак ВСУ. Ранее российская сторона провела экстренные консультации с руководством МАГАТЭ на фоне резкой эскалации обстановки вокруг станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая целенаправленный удар украинского беспилотника по машинному залу приблизил мир к опасному инциденту.