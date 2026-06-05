Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы

Tекст: Вера Басилая

Лихачев сообщил о запредельно тяжелой ситуации вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос стал главной темой его недавнего телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы», – отметил Лихачев. Он добавил, что проблема будет обсуждаться на межведомственных консультациях России и МАГАТЭ в Калининграде, которые состоятся 10 июля. Встреча пройдет в расширенном составе с участием представителей Минобороны и Росгвардии.

Кроме того, Лихачев рассказал о начале действия режима тишины для ремонта линии электропередачи «Днепровская», идущей к станции. Временное прекращение огня, согласованное при содействии МАГАТЭ, продлится до 23 июня.

Глава Росатома подчеркнул, что это уже шестой подобный режим за последний год, и поблагодарил российские ведомства за конструктивное взаимодействие.

Украинские военные осуществили массированную атаку тяжелыми беспилотниками вблизи Запорожской АЭС.

Глава Росатома Алексей Лихачев провел экстренные консультации с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси из-за обострения обстановки.

Директор станции Юрий Черничук предупредил о риске потери целого энергоблока после удара дрона по машинному залу.

МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС.