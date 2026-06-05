МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организованное Международным агентством по атомной энергии локальное перемирие вступило в силу в районе Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». Это решение позволит специалистам приступить к критически важному ремонту энергетической инфраструктуры.

«Сегодня на передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии», – гласит официальное заявление организации.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что Москва и Киев продемонстрировали конструктивный подход в ходе длительных и сложных переговоров. Обе стороны согласились приостановить боевые действия ради обеспечения ядерной безопасности.

Напомним, что 30 мая украинский беспилотник атаковал внешнюю часть машинного зала станции. Обошлось без жертв и серьезных разрушений, радиационный фон остался в норме. Тем не менее, МАГАТЭ расценило этот удар как серьезный инцидент, ставящий под угрозу базовые принципы безопасности.

Ранее руководство Запорожской АЭС уведомило международное агентство об ударе украинского беспилотника по шестому энергоблоку.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о начале осмотра повреждений экспертами МАГАТЭ.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить подобные нападения для предотвращения ядерной аварии.