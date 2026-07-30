Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Российские беспилотники уничтожили склад дронов ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли точный удар беспилотниками по крупному логистическому центру украинской армии в Харьковской области, уничтожив склад аппаратов противника и повредив энергоинфраструктуру, сообщили в Минобороны России.
«В Харьковской области расчетом БПЛА «Герань» нанесен удар по складу БПЛА ВСУ и линии электропередачи. С целью ограничения возможностей ВСУ по применению БПЛА Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер»», – заявили в оборонном ведомстве, передает ТАСС.
Кроме того, в районе того же населенного пункта российские дроны успешно поразили опоры высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки участок ЛЭП получил значительные повреждения, что дополнительно осложнит логистику и снабжение украинских сил на данном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российский беспилотник поразил место хранения дронов ВСУ в Сумской области.
До этого рой «Гераней» накрыл крупную энергетическую подстанцию и газоперерабатывающую установку в Харьковской области.
В конце прошлого месяца российские военнослужащие уничтожили харьковский логистический центр с украинскими беспилотниками дальнего радиуса действия.