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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 17:44 • Видео

    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии

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    Тактика Киева оставила Украину без металла

    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина? Подробности

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    Союзник России вынудил Запад просить о мире

    Южная Корея предложила КНДР заключить мирный договор, а США сократили военные учения, чтобы не раздражать председателя Ким Чен Ына. Благодаря союзу с Россией и ставке на силу лидер Северной Кореи заставил с собой считаться. Однако перелом в отношениях с Западом может принести Киму и неприятный сюрприз. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

      9 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

      18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

      0 комментариев
    • Василий Авченко Василий Авченко
      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

      8 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

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      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

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      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

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      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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