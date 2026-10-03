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В Кузбассе столкнулись и загорелись два грузовика
В Кузбассе пострадали два человека при столкновении и возгорании двух грузовиков
Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе в Кемеровской области, в результате чего пострадали два водителя, один из них – гражданин Монголии.
В Кемеровской области два грузовика столкнулись и загорелись на трассе. ДТП произошло на автодороге Кемерово – Новокузнецк вблизи Ленинска-Кузнецкого, передает РИА «Новости».
«Предварительно, два грузовика столкнулись и загорелись. Пострадавших двое, водители. Один из них – гражданин Монголии, второй из Белово. Их осматривают медики. Состояние средней степени тяжести, тяжелых нет», – рассказал пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг водитель грузовика во Владивостоке принял удар фуры ради спасения людей. В тот же день мужчина погиб в результате ДТП с участием грузовиков в Ленинградской области.
Ранее в Уфе суд назначил наказание водителю неисправного грузовика за аварию с тремя погибшими.