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Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.
Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».
В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.
Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.
Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.
В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.
Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.