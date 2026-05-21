По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
Участников гражданских процессов обязали уведомлять об использовании нейросетей
Пленум Верховного суда разъяснил, что участники судебных разбирательств теперь должны официально сообщать инстанциям, если представленные ими материалы или факты были получены с помощью технологий искусственного интеллекта.
Пленум Верховного суда России принял постановление с разъяснениями о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Новый документ заменит прежний регламент, который был утвержден в 2008 году, передает РИА «Новости».
В новых правилах особое внимание уделили современным технологиям. «Суд для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, может использовать только предусмотренные законом доказательства (объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов), представленные лицами, участвующими в деле, и собранные судом в порядке, предусмотренном законом (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ)», – отмечается в документе.
Постановление прямо обязывает участвующих в деле лиц уведомлять инстанцию, если представленные сведения о фактах были получены с использованием искусственного интеллекта. Заседание пленума, на котором утвердили данные нововведения, прошло в четверг под руководством Игоря Краснова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин исключил возможность применения искусственного интеллекта при вынесении ключевых судебных решений.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов предупредил об уязвимости судебной инфраструктуры к киберугрозам из-за внедрения современных технологий.
Ранее высшая судебная инстанция запретила размещение сгенерированных нейросетями изображений вымышленных лиц в агитационных материалах.