Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.2 комментария
Зорькин запретил использовать нейросети для лишения родительских прав
Зорькин: Решения о родительских правах и гражданстве должны выноситься без ИИ
Нейросети не должны принимать решения по вопросам свободы, родительских прав и гражданства, хотя могут быть полезны в рутинных делах, отметил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возможность использования искусственного интеллекта при вынесении ключевых судебных решений, передают РИА «Новости».
Выступая на международной конференции в Петербурге, он подчеркнул недопустимость «полностью автоматизированного» правосудия.
«Проблемных аспектов использования искусственного интеллекта много, остановлюсь только на его применении при осуществлении правосудия. На вопрос, вправе ли Конституционный суд терпеть так называемый черный ящик правосудия, ответ – решительное «нет», но с важной оговоркой», – заявил глава КС России.
По его словам, нейросети могут выступать лишь в качестве умной подсказки при разборе рутинных дел. Зорькин отметил, что в конституционных судах технологии должны применяться в последнюю очередь, например, для первичной проверки обращений на соответствие формальным требованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин исключил возможность замены судей современными технологиями.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов ранее анонсировал внедрение искусственного интеллекта для снижения нагрузки на систему правосудия.
Глава Совета судей России Виктор Момотов подтвердил факт использования алгоритмов в трети отечественных инстанций.