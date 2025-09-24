Краснов заявил о будущем внедрении ИИ в работу судов

Tекст: Алексей Дегтярев

Внедрение искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию, сказал Краснов на заседании Совфеда, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что генеративный искусственный интеллект уже используется в высших судебных инстанциях ряда стран для анализа судебных решений, больших баз данных и подготовки возможных решений для судей. Краснов отметил, что эти наработки можно применить и в российском Верховном суде.

Краснов также сообщил о планах изучить и скорректировать используемые в Верховном суде информационные ресурсы, такие как ИС «Верховный суд» и ГАС «Правосудие».

По его словам, внедрение современных технологий поможет избежать ошибок и обеспечить лучший доступ граждан к правосудию. Он заверил сенаторов, что будет искать новые инновационные решения и развивать эти системы. Краснов подчеркнул, что ранее обсуждал внедрение подобных технологий с зарубежными коллегами.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что интеграция систем с искусственным интеллектом позволила уменьшить количество правонарушений в российской столице.