Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.
Краснов заявил о будущем внедрении ИИ в работу судов
Необходимо развивать цифровые технологии и использовать ИИ для повышения эффективности судебной системы, заявил утвержденный на должность председателя Верховного суда России Игорь Краснов.
Внедрение искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию, сказал Краснов на заседании Совфеда, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что генеративный искусственный интеллект уже используется в высших судебных инстанциях ряда стран для анализа судебных решений, больших баз данных и подготовки возможных решений для судей. Краснов отметил, что эти наработки можно применить и в российском Верховном суде.
Краснов также сообщил о планах изучить и скорректировать используемые в Верховном суде информационные ресурсы, такие как ИС «Верховный суд» и ГАС «Правосудие».
По его словам, внедрение современных технологий поможет избежать ошибок и обеспечить лучший доступ граждан к правосудию. Он заверил сенаторов, что будет искать новые инновационные решения и развивать эти системы. Краснов подчеркнул, что ранее обсуждал внедрение подобных технологий с зарубежными коллегами.
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что интеграция систем с искусственным интеллектом позволила уменьшить количество правонарушений в российской столице.