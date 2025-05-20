Глава совета судей заявил о снижении нагрузки судов с помощью ИИ

Глава совета судей Момотов сообщил о внедрении ИИ в 35% судов для снижения нагрузки

Tекст: Вера Басилая

Момотов заявил, что внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность российских судов способствует снижению загруженности и упрощает работу аппарата, передает РАПСИ.

Он отметил, что 35% судов и советов судей уже используют ИИ, наиболее активно – в Москве и Московской области.

В Башкортостане, Татарстане, Владимирской и Иркутской областях ИИ применяется для преобразования устной речи в текст при подготовке протоколов. В Верховном суде Коми алгоритмы анализируют нормативные акты, а Вологодский областной суд использует ИИ для подготовки проектов решений и сравнения документов.

В Амурской области внедрена программа «Нейромагис», которая автоматизирует обработку административных протоколов и полностью исключает ручной ввод данных. Момотов подчеркнул, что современные технологии нужны для создания единого информационного пространства среди федеральных, арбитражных и мировых судов, поскольку действующие системы часто морально и технически устарели.

Ранее сообщалось, что российская судебная система рассматривает внедрение искусственного интеллекта и блокчейна для автоматизации процессов и повышения эффективности работы судов.

Президент Владимир Путин поручил изучить вопрос признания использования искусственного интеллекта в преступлениях отягчающим обстоятельством.