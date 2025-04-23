Стало известно о планах активно внедрять ИИ в российских судах

Судебный департамент объявил о внедрении ИИ и блокчейна для судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судебная система собирается активно применять технологии искусственного интеллекта и блокчейна, передает ТАСС. Заместитель гендиректора Судебного департамента при Верховном суде Алмаз Ибрагимов заявил, что цифровая трансформация невозможна без передовых технологий, и отметил важность развития этих инструментов для повышения эффективности и безопасности судебных процессов.

Ибрагимов напомнил, что Судебный департамент внедряет стандарты автоматизации, развивает электронные системы документооборота и отвечает за кибербезопасность судебной системы. Через ГАС «Правосудие» уже обработано более 35 млн дел в 2024 году. Он подчеркнул, что надежная защита информационных систем – гарантия доступа граждан к правосудию, и предупредил, что без киберзащиты все успехи могут быть перечеркнуты одной атакой.

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что искусственный интеллект может использоваться только для бесспорных вопросов, не требующих оценки позиций сторон. Она отметила, что внедрение ИИ облегчит работу судей, но важно учитывать этические и прикладные аспекты, а также опираться на международный опыт. Подносова добавила, что развитие электронных сервисов требует усиления кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине роботы впервые приняли участие в полумарафоне вместе с людьми, по всему миру наблюдается массовое увлечение нейросетями и технологиями искусственного интеллекта, а в России искусственный интеллект помог жительнице выиграть 36 млн рублей в лотерее.