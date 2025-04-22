Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
ИИ помог россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерею
Жительница Нижегородской области выиграла 36 млн рублей благодаря нейросети
В Нижегородской области местная жительница с помощью нейросети смогла сорвать суперприз лотереи и стать обладательницей более 36 млн рублей.
Жительница Нижегородской области выиграла 36 151 743 рубля в лотерею «Рапидо Про» благодаря совету искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Анастасия Синицына обычно покупала билеты наугад, но решила изменить подход и обратилась к нейросети за комбинацией чисел. Программа рекомендовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 и два, что привело к выигрышу многомиллионного суперприза в 325497-м тираже.
В компании «Столото» отметили, что девушка также сверилась с гороскопом, который обещал особую удачу ее знаку зодиака именно в этой лотерее.
Анастасия рассказала: «Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые триста рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать, и в ответ услышала, что теперь остается только жить счастливо».
Выигрыш девушка планирует потратить на покупку жилья, ремонт для мамы, поездку в Китай, а также приобретение ноутбука и бытовой техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Краснодара Константин выиграл в лотерею «Рапид Про» 189,5 млн рублей, несмотря на то что астролог предсказал ему отсутствие крупной удачи, а позже он вновь выиграл 100 тыс. рублей.