Краснодарец выиграл 189 млн руб вопреки предсказанию астролога

Житель Краснодара выиграл 189 млн руб в лотерею вопреки предсказанию астролога

Tекст: Мария Иванова

Житель Краснодара, много лет увлекающийся лотереями, выиграл 189,5 млн рублей в лотерее «Рапид Про», несмотря на предсказание астролога о невозможности крупного выигрыша.

Константин, менеджер по профессии, воспитывает 12-летнюю дочь и живет в Краснодаре. Он регулярно покупает лотерейные билеты через мобильное приложение.

«Мы были на сеансе астролога с супругой, и она сказала, что мне не суждено выиграть крупную сумму денег. Я не стал обращать внимание на ее слова, и, как видите, она ошиблась, ее предсказание не сбылось! Я стал лотерейным мультимиллионером!», – рассказал Константин.

Выигрышный тираж лотереи прошел в конце декабря, и он принес рекордный суперприз – 189 518 661 рубль. А после получения выигрыша в Москве Константин снова попытал удачу и выиграл 100 тыс. рублей.

Константин заявил, что продолжит участвовать в розыгрышах, но хотел бы уступать другим шанс на миллионный выигрыш.

«Я продолжу участвовать, но уже реже. Хочу датьдругим шанс выиграть миллионы», – заключил житель Краснодара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победитель новогоднего тиража лотереи «Русское лото» оформил выигрыш в 1 млрд рублей, отправив документы по почте, между тем в тираже «Мечталлион» домохозяйка из ХМАО выиграла 147 млн рублей, купив билет на почте.

А жительница Москвы Екатерина П. случайно выиграла 100 млн рублей, приобретая мед и лотерейный билет в торговом центре.

Вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, заметил профессора РАН Ивана Оселедца.