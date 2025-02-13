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Краснодарец выиграл 189 млн руб вопреки предсказанию астролога
Житель Краснодара выиграл 189 млн руб в лотерею вопреки предсказанию астролога
Константин из Краснодара, несмотря на предсказание астролога, выиграл в лотерею «Рапид Про» рекордные 189,5 млн рублей, а позже снова выиграл 100 тыс. рублей.
Житель Краснодара, много лет увлекающийся лотереями, выиграл 189,5 млн рублей в лотерее «Рапид Про», несмотря на предсказание астролога о невозможности крупного выигрыша.
Константин, менеджер по профессии, воспитывает 12-летнюю дочь и живет в Краснодаре. Он регулярно покупает лотерейные билеты через мобильное приложение.
«Мы были на сеансе астролога с супругой, и она сказала, что мне не суждено выиграть крупную сумму денег. Я не стал обращать внимание на ее слова, и, как видите, она ошиблась, ее предсказание не сбылось! Я стал лотерейным мультимиллионером!», – рассказал Константин.
Выигрышный тираж лотереи прошел в конце декабря, и он принес рекордный суперприз – 189 518 661 рубль. А после получения выигрыша в Москве Константин снова попытал удачу и выиграл 100 тыс. рублей.
Константин заявил, что продолжит участвовать в розыгрышах, но хотел бы уступать другим шанс на миллионный выигрыш.
«Я продолжу участвовать, но уже реже. Хочу датьдругим шанс выиграть миллионы», – заключил житель Краснодара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, победитель новогоднего тиража лотереи «Русское лото» оформил выигрыш в 1 млрд рублей, отправив документы по почте, между тем в тираже «Мечталлион» домохозяйка из ХМАО выиграла 147 млн рублей, купив билет на почте.
А жительница Москвы Екатерина П. случайно выиграла 100 млн рублей, приобретая мед и лотерейный билет в торговом центре.
Вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, заметил профессора РАН Ивана Оселедца.