Победитель «Новогоднего миллиарда» обратился за выигрышем

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» оформил выигрыш в 1 млрд руб

Tекст: Мария Иванова

Победитель новогоднего тиража «Новогодний миллиард», организованного «Русским лото», обратился за выигрышем в размере 1 млрд рублей, сообщает РИА «Новости». Он направил необходимые документы в лотерейный центр «Столото» и сейчас проходит процесс оформления формальностей.

Операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович отметила, что победитель имеет право остаться анонимным

«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз «Новогоднего миллиарда», и поддержим любое его решение», – сказала она.

Тираж «Новогодний миллиард» прошел 1 января 2025 года. В этом розыгрыше был установлен рекорд по общей сумме выигрышей, составившей 3 652 173 987 рублей. Из 90 новых лотерейных миллионеров, 55 человек уже обратились за своими выигрышами. Среди них жители Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Билет, принесший победу в 1 млрд рублей, был куплен на сайте «Столото». В Сахалинской области был зарегистрирован номер телефона, указанный при покупке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, билет, приобретенный на сайте «Столото» с номером телефона из Сахалинской области, принес своему владельцу 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото». А домохозяйка из ХМАО в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион» выиграла 147 млн рублей, купив билет на почте.

Между тем вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН Иван Оселедец.