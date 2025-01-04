Домохозяйка из ХМАО выиграла 147 млн рублей в лотерею

Жительница ХМАО выиграла в лотерею 147 млн рублей, купив билет на почте

Tекст: Мария Иванова

Домохозяйка из небольшого поселка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре оказалась победительницей новогодней лотереи «Мечталлион», сообщает РИА «Новости». Она выиграла более 147 млн рублей в тираже, состоявшемся 1 января 2025 года.

Ольга, как ее называют представители «Национальной Лотереи», приобрела счастливый билет в отделении Почты России по настоянию своего супруга.

Пока победительница предпочитает не разглашать детали о себе и своем месте жительства, однако уже предоставила фото выигрышного билета. Ольга признается, что их семья нечасто участвует в лотереях, но считает это своей традицией на Новый год. Она пока не решила, как распорядится полученными средствами.

После вычета налога в размере более 30 млн рублей, Ольга получит на руки чуть более 116 млн рублей. Налоговая база предусматривает удержание фиксированной суммы в размере 9 402 000 рублей для выигрышей от 50 млн рублей, а оставшаяся часть облагается налогом по прогрессивной ставке в 22%. В тираже №119 лотереи «Мечталлион» было разыграно более 1 млрд рублей, из которых 42 участника из 25 регионов России стали миллионерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, билет, приобретенный на сайте «Столото» с номером телефона из Сахалинской области, принес своему владельцу 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото».

Вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН Иван Оселедец.

Между тем житель Смоленска Дмитрий М. выиграл 140 млн рублей в лотерее, следуя за предсказанием из сна, в котором ему привиделся кот, испачкавший всю квартиру, что народные приметы связывают с финансовым успехом.