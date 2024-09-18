Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
Кот во сне помог россиянину выиграть 140 млн рублей в лотерею
Житель Смоленска выиграл 140 млн рублей в лотерею благодаря сну о коте
Житель Смоленска Дмитрий М. выиграл 140 млн рублей в лотерее, следуя за предсказанием из сна, в котором ему привиделся кот, испачкавший всю квартиру, что народные приметы связывают с финансовым успехом.
Как сообщает РИА Новости, житель Смоленска Дмитрий М. стал обладателем приза в размере 140 млн 697 тыс. 536 рублей, выиграв в лотерее «Спортлото 4 из 20». Во время 8814-го тиража, который прошел 28 августа 2024 года, предпринимателю удалось выбрать выигрышные числа благодаря сну, в котором ему приснился кот.
Дмитрий М., который уже три года участвует в лотереях, часто отмечает важные для своей семьи даты в билетах. На этот раз он выбрал дни рождения близких, а остальные числа отметил наугад. Победитель планирует использовать выигрыш для покупки нового дома, не продавая при этом свою текущую квартиру, а также для расширения бизнеса и благотворительности.
В разговоре с представителями «Столото» Дмитрий М. отметил, что победа в лотерее позволит ему осуществить давнюю семейную мечту – переехать в дом с большим участком, где будет достаточно места для всех членов семьи и домашних питомцев. На участке планируется обустроить лаунж-зону и бассейн, а супруга победителя мечтает заниматься садоводством.
Ранее инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей.